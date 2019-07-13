Fitch понизило рейтинг Турции на фоне начала поставок С-400

Fitch понизило рейтинг Турции на фоне начала поставок С-400

Агентство внесло угрозу санкций от поставок российских С-400 в перечень ключевых факторов, повлиявших на рейтинговое решение

Фото: Zuma / ТАСС

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Турции в иностранной валюте с уровня «BB» до «BB-». Об этом говорится в релизе на сайте агентства. Прогноз по рейтингу негативный.

Среди ключевых факторов, повлиявших на рейтинговое решение, специалисты Fitch называют увольнение главы Центробанка Турции Мурата Четинкая, повторные выборов мэра в Стамбуле, а также поставки российских С-400.

В последнем случае, как указывает агентство, Турция продолжает подвергаться риску санкций. «И хотя Fitch ожидает, что любые из возможных санкции будут иметь относительно мягкую форму с минимальным прямым экономическим эффектом, влияние на настроения может быть значительным», — предупреждает Fitch.

В сообщении сказано, что пересмотр суверенного рейтинга Турции был запланирован на 1 ноября 2019 года. «Однако Fitch считает, что события в стране требуют отклонения от графика», — говорится в сообщении.