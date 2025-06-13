Иран начал третью волну ракетной атаки на Израиль

Иран начал третью волну ракетных ударов по Израилю в ответ на атаки ЦАХАЛ, сообщает местная телерадиокомпания IRIB в своем телеграм-канале О третьей волне ударов пишет и иранское агентство Tasnim.

Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что Тегеран отвергает призывы воздерживаться от ответных действий против Израиля после ударов ЦАХАЛ по Ирану. «Ответ Ирана на агрессию израильского режима будет твердым и решительным», — подчеркнул он.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» против Ирана в связи с тем, что республика приблизилась к созданию ядерного оружия. Были атакованы ядерные, военные объекты, места нахождения высокопоставленных военных.

Корпус стражей Исламской революции вечером того же дня заявил, что против Израиля начинается ответная операция «Истинное обещание-3», и пообещал удары по «десяткам военных целей и авиабаз» Израиля.

В первые две волны пуска ракет, по израильской оценке, Иран запустил около 150 ракет. Армия обороны Израиля заявила о девяти попаданиях в стране.

В Тель-Авиве после начала ракетной атаки Ирана зафиксировали попадания, в одном из мест зафиксирован большой ущерб, там начался пожар. Израильский 13 канал сообщил, что иранская баллистическая ракета попала по штаб-квартире министерства обороны Израиля в центре города.

По данным израильской службы скорой помощи «Маген Давид Адом», всего в результате иранской атаки пострадали более 20 человек.