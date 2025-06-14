ЦАХАЛ сообщила о пятой за ночь ракетной атаке Ирана
Новая группа ракет выпущена по Израилю со стороны Ирана, силы ПВО работают над их перехватом. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в телеграм-канале.
В некоторых регионах Израиля на фоне атаки звучат сигналы воздушной тревоги.
Об атаке ЦАХАЛ сообщила в 04:40 мск. В 05:11 в телеграм-канале Армии обороны появилось сообщение о новой группе ракет, выпущенной по израильской территории.
Это четвертая и пятая волны ракет, выпущенные Ираном по Израилю за ночь. Ударам ранее уже подвергались Тель-Авив, Иерусалим, Беэр-Шева, Гуш-Дан и некоторых других города. ЦАХАЛ подтверждала, что часть ракет не была перехвачена.
Израиль и Иран с ночи 13 июня обмениваются ударами, страны начали друг против друга военные операции «Восстающий лев» и «Истинное обещание-3».
ЦАХАЛ атаковала ядерные, военные объекты, места нахождения высокопоставленных военных. В Иране погибли не менее 78 человек, более 320 получили ранения.
В ответ Иран провел ракетную атаку на Израиль в несколько волн. Число пострадавших превысило 60 человек. Одна женщина скончалась.
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