ЦАХАЛ сообщила о пятой за ночь ракетной атаке Ирана

Израиль с вечера 13 июня подвергся уже пяти волнам атак: попадания были в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах. Взрывы звучат и в Иране

Новая группа ракет выпущена по Израилю со стороны Ирана, силы ПВО работают над их перехватом. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в телеграм-канале.

В некоторых регионах Израиля на фоне атаки звучат сигналы воздушной тревоги.

Об атаке ЦАХАЛ сообщила в 04:40 мск. В 05:11 в телеграм-канале Армии обороны появилось сообщение о новой группе ракет, выпущенной по израильской территории.

Это четвертая и пятая волны ракет, выпущенные Ираном по Израилю за ночь. Ударам ранее уже подвергались Тель-Авив, Иерусалим, Беэр-Шева, Гуш-Дан и некоторых других города. ЦАХАЛ подтверждала, что часть ракет не была перехвачена.

Израиль и Иран с ночи 13 июня обмениваются ударами, страны начали друг против друга военные операции «Восстающий лев» и «Истинное обещание-3».



ЦАХАЛ атаковала ядерные, военные объекты, места нахождения высокопоставленных военных. В Иране погибли не менее 78 человек, более 320 получили ранения.

В ответ Иран провел ракетную атаку на Израиль в несколько волн. Число пострадавших превысило 60 человек. Одна женщина скончалась.