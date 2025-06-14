Четыре человека погибли при атаке Ирана в центре Израиля

При прямом попадании ракеты в центре Израиля погибли четыре человека, пострадали более 60. Спасательные службы разбирают завалы, тушат пожары в Тель-Авиве и окрестностях

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Два человека погибли и 21 пострадал после ракетного удара Ирана по центральному району Израиля, пишет The Jerusalem Post.

Аварийно-спасательные службы подтвердили гибель двух человек после того, как их тела были извлечены из-под завалов дома, пораженного иранским снарядом в центре Израиля в субботу утром.

Из 21 пострадавших два человека находятся в критическом состоянии, еще два — в тяжелом.

На место происшествия направлены 14 спасательных машин.

Позже аварийно-спасательные службы сообщили о еще двух погибших, в том числе о женщине, которая скончалась от полученных при атаке ран. Число пострадавших, которым оказали помощь медики «Маген Давид Адом» (название скорой помощи), выросло до 63.

По информации The Jerusalem Post, под завалами может находиться двухмесячный ребенок.

Израиль и Иран с ночи 13 июня обмениваются ударами, страны начали друг против друга военные операции «Восстающий лев» и «Истинное обещание-3».

ЦАХАЛ атаковала ядерные, военные объекты, места нахождения высокопоставленных военных. В Иране погибли не менее 78 человек, более 320 получили ранения.

В ответ Иран провел ракетную атаку на Израиль в несколько волн. В 04:40 мск Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о четвертой волне ракет, выпущенной по израильской территории.