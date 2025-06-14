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Операция Израиля против Ирана ,  
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Четыре человека погибли при атаке Ирана в центре Израиля

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Операция Израиля против Ирана
При прямом попадании ракеты в центре Израиля погибли четыре человека, пострадали более 60. Спасательные службы разбирают завалы, тушат пожары в Тель-Авиве и окрестностях

Четыре человека погибли при атаке Ирана в центре Израиля
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Два человека погибли и 21 пострадал после ракетного удара Ирана по центральному району Израиля, пишет The Jerusalem Post.

Аварийно-спасательные службы подтвердили гибель двух человек после того, как их тела были извлечены из-под завалов дома, пораженного иранским снарядом в центре Израиля в субботу утром.

Из 21 пострадавших два человека находятся в критическом состоянии, еще два — в тяжелом.

На место происшествия направлены 14 спасательных машин.

Позже аварийно-спасательные службы сообщили о еще двух погибших, в том числе о женщине, которая скончалась от полученных при атаке ран. Число пострадавших, которым оказали помощь медики «Маген Давид Адом» (название скорой помощи), выросло до 63.

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По информации The Jerusalem Post, под завалами может находиться двухмесячный ребенок.

Израиль и Иран с ночи 13 июня обмениваются ударами, страны начали друг против друга военные операции «Восстающий лев» и «Истинное обещание-3».

ЦАХАЛ атаковала ядерные, военные объекты, места нахождения высокопоставленных военных. В Иране погибли не менее 78 человек, более 320 получили ранения.

В ответ Иран провел ракетную атаку на Израиль в несколько волн. В 04:40 мск Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о четвертой волне ракет, выпущенной по израильской территории.

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Евгений Вахляев, Полина Мартынова Полина Мартынова
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