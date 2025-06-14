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Политика ,  
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Иран назвал цели ответного удара по Израилю

Тегеран нанес удары по израильским военным центрам и авиабазам, а также военно-промышленным объектам, передает агентство Tasnim со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«В ходе операции были использованы беспилотники и ракеты военно-космических сил Ирана <...> и были нанесены удары по центрам военной промышленности, которые занимаются производством ракет и другого военного оборудования», — сказано в заявлении.

КСИР также заявил, что нанес удары и по другим военным объектам Израиля.

Командующий КСИР, генерал Ахмад Вахиди заявил, что иранские военные нанесли удары по более чем 150 целям, включая авиабазы, где размещались истребители F-35, F-16 и F-15. По его словам, среди целей были авиабаза Тель-Ноф неподалеку от Тель-Авива, также авиабазы Наватим и Ода, где располагались центр управления и центр радиоэлектронной борьбы. Генерал назвал эти объекты отправными точками для атаки на Иран.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
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