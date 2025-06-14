Израиль заявил о первом с начала конфликта ударе по Ирану дальше 1500 км
Израильские военно-воздушные силы в ночь на 14 июня нанесли удары по десяткам целей в районе Тегерана, включая инфраструктуру ракет класса «земля-воздух», чтобы ослабить иранскую противовоздушную оборону, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«После активного дня, в течение которого мы поразили сотни целей, в том числе десятки целей класса «земля-воздух», мы нанесли серию точных ударов оперативного и национального значения, которые улучшили наше превосходство в воздухе и нашу свободу действий в Иране. Впервые с начала войны на расстоянии более 1500 км от израильской территории ВВС Израиля нанесли удар по оборонительным сооружениям в районе Тегерана», — заявил командующий израильскими ВВС генерал-майор Томер Бар.
Он отметил, что был нанесен ущерб «стратегическим объектам и источникам информации противника».
До этого ЦАХАЛ сообщала об ударах по военным базам Хамадан и Табриз на западе Ирана.
В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» против Ирана, объяснив это возможностями Тегерана по созданию ядерной бомбы. Под атаки попали военные и ядерные объекты, в том числе важнейший объект иранской ядерной программы в Натанзе (провинция Исфахан). По данным МАГАТЭ, в результате на 60% разрушена надземная часть объекта, а также его электроинфраструктура.
Также погибли ряд иранских высокопоставленных военных, включая командующего КСИР Хосейна Салами, и ведущие физики-ядерщики. Всего в Иране за время атак погибли не менее 78 человек, более 320 получили ранения.
Иран объявил ответную операцию против Израиля «Истинное обещание-3». Тегеран в ночь на 14 июня провел несколько волн атак ракетами и беспилотниками. Зафиксировано прямое ракетное попадание в центре Израиля, погибли четыре человека, около 70 пострадали. Иран сообщал о попадании по штабу Минобороны Израиля в Тель-Авиве и по военным базам.
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