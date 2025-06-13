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Операция Израиля против Ирана ,  
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Попадания в Тель-Авиве зафиксировали после ракетной атаки Ирана

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Операция Израиля против Ирана
Иран предпринял ответную атаку против Израиля после проведения им операции на иранской территории. Удары пришлись в том числе по Тель-Авиву, там повреждены несколько зданий

Попадания в Тель-Авиве зафиксировали после ракетной атаки Ирана
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В Тель-Авиве после начала ракетной атаки Ирана зафиксировали попадания, в одном из мест зафиксирован большой ущерб, там начался пожар, передает Ynet.

The Times of Israel пишет о повреждении высотки и еще одного здания в городе.

Медики службы скорой помощи «Маген Давид Адом» сообщили о 21 пострадавшем.

Иран произвел три волны пусков ракет. В первые два, по израильской оценке, было запущено около 150 ракет. Армия обороны Израиля заявила о девяти попаданиях в стране.

«Иран перешел все красные линии, осмелившись запустить ракеты по густонаселенным гражданским районам Израиля. Мы продолжим защищать граждан Израиля и гарантируем, что режим заплатит очень высокую цену за свои преступные действия», — заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

КСИР объявил о начале операции против Израиля
Политика
Фото:Jamal Awad / Reuters

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» против Ирана в связи с тем, что республика приблизилась к созданию ядерного оружия. Были атакованы ядерные, военные объекты, места нахождения высокопоставленных военных.

Корпус стражей Исламской революции вечером того же дня заявил, что против Израиля начинается ответная операция «Истинное обещание-3», и пообещал удары по «десяткам военных целей и авиабаз» Израиля.

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