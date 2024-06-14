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Военная операция на Украине ,  
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Путин назвал число российских военных в зоне спецоперации

Путин: у России в зоне спецоперации около 700 тыс. военных
Сюжет
Военная операция на Украине
С российской стороны в зоне военной операции находятся почти 700 тыс. человек, заявил Путин
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В зоне проведения специальной военной операции на Украине находятся почти 700 тыс. российских военных, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с участниками программы «Время героев».

«Вот программа «Время героев» — 80 человек. А у нас в зоне специальной военной операции почти 700 тыс.», — сказал президент.

В декабре 2023-го глава государства говорил, что зоне военной операции находятся 617 тыс. военных. В апреле Минобороны сообщало, что с начала года на службу по контракту поступили свыше 100 тыс. человек.

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Фото:Пётр Ковалев / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский в январе говорил, что численность украинской армии составляет 880 тыс. человек, при этом месяцем ранее он заявлял, что в составе ВСУ воюют около 600 тыс. человек.

В декабре 2023 года штатная численность Вооруженных сил России была увеличена до 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военнослужащих (прежде было 2 039 758 человек, включая 1 150 628 военнослужащих). В Минобороны отметили, что предельная численность вооруженных сил увеличена на 170 тыс. человек. «Увеличение численности военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации реализуется поэтапно за счет граждан, изъявляющих желание проходить военную службу по контракту», — говорили в ведомстве.

В июне 2023 года Путин подписал закон, разрешающий брать на службу по контракту граждан с судимостью во время действия военного положения или мобилизации. Исключение — лица, совершившие тяжкие или особо тяжкие преступления (в их число входят, например, терроризм и госизмена).

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Владимир Путин Военная операция на Украине
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

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