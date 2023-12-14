Путин раскрыл численность российских войск в зоне военных действий

Фото: Таисия Воронцова / URA.RU / ТАСС

В зоне военной операции в совокупности находятся 617 тыс. российских военнослужащих, сообщил Владимир Путин во время прямой линии.

По его словам, протяженность линии боестолкновения в зоне военных действий составляет 2 тыс. км.

Ранее, отвечая на вопрос о мобилизации, Путин сообщил, что непосредственно в зоне боевых действий находятся 244 тыс. мобилизованных.

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