Путин раскрыл численность российских войск в зоне военных действий
Путин: в зоне военных действий находятся 617 тыс. российских военнослужащих
В зоне военной операции в совокупности находятся 617 тыс. российских военнослужащих, сообщил Владимир Путин во время прямой линии.
По его словам, протяженность линии боестолкновения в зоне военных действий составляет 2 тыс. км.
Ранее, отвечая на вопрос о мобилизации, Путин сообщил, что непосредственно в зоне боевых действий находятся 244 тыс. мобилизованных.
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