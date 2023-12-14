 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямая линия Путина ,  
0 

Путин раскрыл численность российских войск в зоне военных действий

Путин: в зоне военных действий находятся 617 тыс. российских военнослужащих
Сюжет
Прямая линия Путина
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Таисия Воронцова / URA.RU / ТАСС
Фото: Таисия Воронцова / URA.RU / ТАСС

В зоне военной операции в совокупности находятся 617 тыс. российских военнослужащих, сообщил Владимир Путин во время прямой линии.

По его словам, протяженность линии боестолкновения в зоне военных действий составляет 2 тыс. км.

Ранее, отвечая на вопрос о мобилизации, Путин сообщил, что непосредственно в зоне боевых действий находятся 244 тыс. мобилизованных.

Материал дополняется.

Теги
Персоны
Украина Военная операция на Украине Владимир Путин
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 14 декабря
EUR ЦБ: 96,95 (-0,45) Инвестиции, 13 дек, 16:44 Курс доллара на 14 декабря
USD ЦБ: 89,89 (-0,32) Инвестиции, 13 дек, 16:44
Обвиняемым в попытке взрыва здания ФСБ дали от 16 до 22 лет Политика, 13:50
Снег на крыше: почистить или пусть лежит Недвижимость, 13:49
Путин увидел в решении «экономиста с бензопилой» утрату суверенитета Экономика, 13:48
Прямая линия и пресс-конференция Путина. Главное Политика, 13:47
В Bitwise спрогнозировали биткоин по $80 тыс. в 2024 году Крипто, 13:47
В Финляндии пройдет забастовка профсоюзов против действий правительства Политика, 13:46
СК попросил МВД лишить приобретенного гражданства семерых осужденных Общество, 13:46
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Выплавка софта: как металлурги занялись IT-разработкой Дискуссионный клуб, 13:42
Путин заявил о «последней попытке контрнаступления» ВСУ Политика, 13:35
Путин раскрыл численность российских войск в зоне военных действий Политика, 13:33
НКР повысило кредитный рейтинг ТКБ Банка с BBB-.ru до BBB.ru Кредитные рейтинги, 13:22
ESPN узнал дату боя Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера Спорт, 13:20
Путин рассказал об идее открыть российский госпиталь в секторе Газа Политика, 13:20
Нейро-эйчар: как роботы уже отбирают, обучают и контролируют персонал Pro, 13:18