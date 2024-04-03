Контракт с Минобороны с начала года подписали более 100 тыс. человек
На военную службу по контракту с начала года поступили более 100 тыс. человек, сообщило Минобороны России в телеграм-канале.
«В Москве и других российских городах существенно увеличилась численность желающих поступить на военную службу по контракту в Вооруженные силы Российской Федерации», — говорится в сообщении.
В ведомстве заявили о существенном росте количества желающих заключить контракты для участия в военных действиях на Украине за последние полторы недели в пунктах отбора по всей стране. Ежедневно туда приходят до 1,7 тыс. человек, всего за последние десять дней контракты подписали около 16 тыс. граждан, утверждает министерство.
«В ходе собеседований, проведенных за последнюю неделю в пунктах отбора в городах России, большинство кандидатов в качестве основного мотива заключить контракт указывали желание отомстить за погибших в трагедии, произошедшей 22 марта 2024 года в Подмосковье», — заявили в Минобороны.
В марте министр обороны генерал Сергей Шойгу сообщил, что до конца 2024 года в российских Вооруженных силах появятся две общевойсковые армии и 30 соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад. Он также сказал, что были сформированы армейский корпус, мотострелковая дивизия, Днепровская речная флотилия, а также бригада речных катеров флотилии.
В феврале заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что с начала года на службу по контракту поступили более 53 тыс. человек.
В декабре прошлого года Минобороны впервые с начала военных действий на Украине назвало количество служащих в российских силах по контракту — более 640 тыс. человек. Шойгу говорил о планах до конца этого года довести численность контрактников до 745 тыс. человек «с учетом комплектования новых формирований».
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