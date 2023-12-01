Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил

Министерство обороны заявило, что численность ВС будут наращивать контрактниками, существенное увеличение призыва на срочную службу не планируется, а мобилизация не предусмотрена

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Президент Владимир Путин подписал указ о штатной численности Вооруженных сил: она повысится до 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военнослужащих. Прошлым указом от августа 2022 года штатная численность была определена в 2 039 758 человек, включая 1 150 628 военнослужащих.

Правительству поручено предусмотреть выделение Минобороны необходимых для этого ассигнований из бюджета, также говорится в указе президента.

Министерство обороны сообщило, что предельная численность ВС, таким образом, увеличена на 170 тыс. военнослужащих.

«Увеличение численности военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации реализуется поэтапно за счет граждан, изъявляющих желание проходить военную службу по контракту. В этой связи существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется. Проведения мобилизации не предусмотрено», — заявили в ведомстве.

Увеличение численности там объяснили ростом угроз для России, связанных с «проведением специальной военной операции» и расширением блока НАТО. Альянс наращивает силы вблизи российских границ, развертывает средства ПВО и ударные вооружения, отметили в министерстве. Там также заявили о наращивании тактических ядерных сил НАТО.

«В сложившихся условиях дополнительное наращивание боевого состава и численности Вооруженных Сил является адекватной реакцией на агрессивную деятельность блока НАТО», — заключили в Минобороны.