США ввели санкции против трех танкеров за нарушение потолка цен на нефть

Санкции введены против трех компаний из Либерии и ОАЭ и стольких же судов, которые принадлежат им. Танкеры перевозили российскую нефть по $70 за баррель, что выше установленного странами G7 потолка цен

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

США ввели санкции против трех компаний-судовладельцев и их собственности — трех танкеров — за перевозку российской нефти с нарушением потолка цен, введенного странами G7, сообщается на сайте Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

«Эти санкции основаны на предыдущих действиях Минфина в октябре и ноябре этого года и еще раз представляют собой обязательство Минфина вместе со своими партнерами по коалиции ответственно подойти к сокращению доходов от нефти [для России]», — сказано в сообщении.

Попавшие под санкции юридические лица: HS Atlantica Limited (Либерия); Sterling Shipping Incorporated, Streymoy Shipping Limited (обе из ОАЭ). Ограничения введены против танкеров HS Atlantica, NS Champion, «Виктор Бакаев». Эти суда перевозили российскую нефть по $70 за баррель, что превышает установленный лимит цен на $10. Имущество этих компаний в США заблокировано.

Потолок цен на российскую нефть страны G7 установили год назад. Аналогичная мера действует и в отношении нефтепродуктов из России с февраля. Размер лимита варьируется в зависимости от типа продукции: $100 за баррель за ту, что торгуется с наценкой по отношению к сырой нефти (дизель), и $45 за баррель за ту, что продается с дисконтом (мазут).



Компании из западных стран не могут оказывать услуги по перевозке российской нефти или нефтепродуктов, если они продаются по цене выше потолка. Запад не в первый раз реагирует на нарушения ценового потолка: например, в июне индийская компания Gatik Ship Management лишилась сертификации 21 судна от британской фирмы Lloyd's Register, так как нарушала санкции.



Президент Владимир Путин в ответ на введение ценовых потолков издал указ, запрещающий поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены». Указ будет действовать как минимум до конца года.