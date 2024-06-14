Путин рассказал о предложении Украине вывести войска из Донбасса

Россия предлагала Украине вывести войска из Донбасса до начала военных действий в феврале 2022 года и в первые дни их проведения, но Киев отказался, заявил Путин

Владимир Путин (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Россия обращалась к Украине до начала военной операции с призывом вывести войска из республик Донбасса, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления в МИДе.

«Могу вам сказать, контакты были. Мы сразу им сказали — войска убирайте оттуда и все на этом закончится», — сообщил он. Предложение почти сразу отвергли, оно было «попросту проигнорировано».

Путин упомянул об этом, рассказывая, как Россия в феврале 2022 года признала ДНР и ЛНР и заключила с ними договор о взаимопомощи (впоследствии эти регионы вошли в состав России). Предложение России о выводе войск «давало возможность закрыть вопрос мирным путем», считает Путин. Но этого не произошло, и 24 февраля страна «была вынуждена» начать военную операцию.

На переговорах в Белоруссии и Турции весной 2022 года Россия пыталась «донести главную мысль» до Украины: «Уважайте выбор Донбасса, волю живущих там людей. Отведите войска, остановите обстрелы мирных городов». По словам Путина, «больше ничего не нужно было», остальное планировалось решить в дальнейшем. Но, сообщил он, в ответ Россия услышала: «Нет, будем воевать».

22 февраля 2022 года, за два дня до начала полномасштабных боев, президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность вывода военных из Донбасса. Когда Россия включила республики в свой состав, он подписал указ о запрете вести переговоры с российской стороной, пока страну возглавляет Путин. Представленная Зеленским мирная формула базируется на территориальной целостности страны; российские власти считают ее неприемлемой.