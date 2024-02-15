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Военная операция на Украине ,  
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Путин рассказал что было бы, если Киев не послушал советы Джонсона

Путин: война закончилась бы полтора года назад, если бы не советы Джонсона
Сюжет
Военная операция на Украине

Президент Владимир Путин отвечая на вопрос телеведущего Павла Зарубина о том, что было бы, если бы Киев не послушал советов экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, рекомендовал обратиться к словам лидера фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамия, участвовавшего в переговорах с Москвой.

«Господин Арахамия сам об этом сказал. Мы же его за язык не тянули. Он сказал то, что думал. Зачем он это сказал, я не знаю, но такой откровенный человек. Он же сказал, что если бы мы пошли на полное исполнение тех договоренностей, которые возникли в Стамбуле, война бы полтора года назад уже прекратилась», — сказал российский президент.

Арахамия в 2022 году возглавлял украинскую делегацию на переговорах с Россией. Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля 2022 года в Белоруссии, второй — в конце марта в Стамбуле. В итоге стороны обменялись предложениями по миру: Украина согласилась принять нейтральный статус с гарантиями безопасности, кроме территорий Крыма и Донбасса, а Россия обещала снизить военную активность на киевском и черниговском направлениях.

Однако, как позже рассказал Путин, Украина по итогу «выбросила» все достигнутые договоренности. «Тот факт, что они подчинились требованию либо уговорам мистера Джонсона, кажется очень печальным <...> Ну и где сейчас мистер Джонсон? А война продолжается», — говорил президент в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Путин о срыве переговоров в Стамбуле: «Ну и где теперь мистер Джонсон?»
Политика

В ноябре 2023 года Арахамия рассказал в интервью «1+1», что основным требованием российской стороны на переговорах был нейтралитет Киева, однако отказаться от переговоров с Россией посоветовал занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон.

Материал дополняется.

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Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Илья Пламенев Илья Пламенев
Владимир Путин Борис Джонсон Военная операция на Украине советы переговоры
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