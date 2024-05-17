Путин — о переговорах по Украине: «Нужно понять, кому можно доверять»

Путин заявил, что «нужно понять, кому можно доверять» на переговорах

Президент вновь напомнил о готовности России к переговорам по Украине, но отметил, что Москве нужно понять, кому в этой ситуации можно доверять

После обмана Запада Россия должна понять, с кем может иметь дело в переговорах по урегулированию ситуации на Украине, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции во время своей поездки в Китай. Трансляция велась в телеграм-канале Кремля.

«Нас в очередной раз обманули [по отказу от стамбульских договоренностей]. Теперь мы должны понять, с кем и как мы должны иметь дело, можем иметь дело, кому и в какой степени можно доверять», — сказал Путин.

Он напомнил, что российская сторона никогда не отказывалась от проведения переговоров по разрешению ситуации на Украине, но при решении этого вопроса Москва будет исходить из реальной ситуации «на земле».

«Мы никаких форумов, которых мы знать не знаем, обсуждать не собираемся, но мы никогда не отказывались от переговоров в отличие от украинской стороны», — сказал он.

Он отметил, что в Москве наблюдают за подготовкой заявленной мирной конференции по Украине в Швейцарии.

В интервью китайскому агентству Xinhua в преддверии визита в Пекин Путин заявлял, что Россия желает «всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования» конфликта на Украине мирными средствами.

Он убежден, что такие переговоры должны затрагивать тему глобальной стабильности, а также учитывать «гарантии безопасности и для противоборствующей стороны», и для России, причем гарантии должны быть надежными.

Прежде Москва и Киев не раз озвучивали свои требования к конфигурации мирного решения конфликта путем переговоров, но каждая сторона называет условия противоположной неприемлемыми. Российские власти требуют признать свой суверенитет над Донбассом, Крымом, Херсонской и Запорожской областями. Украинские власти настаивают на возвращении границ 1991 года и выводе российских войск.