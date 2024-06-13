В ООН выступили против атак на журналистов после гибели оператора НТВ в Горловке

В ООН выступили против атак на журналистов после гибели оператора НТВ

Фото: Sean Kilpatrick / Global Look Press

ООН выступает против нападений на журналистов по всему миру, заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак на брифинге. Трансляцию вела пресс-служба ООН.

Так Хак прокомментировал ранение репортера и оператора телеканала НТВ во время обстрела в Горловке.

«Выступаем против всех атак на сотрудников СМИ, где бы они ни находились», — заявил представитель организации.

По его словам, у журналистов должно быть право на беспрепятственную работу без вреда для здоровья сотрудников.

Корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин попали под обстрел в поселке Гольмовский под Горловкой 13 июня. Оба получили тяжелые ранения, также в результате атаки пострадал офицер сопровождения.

Позднее Кожин скончался, оператору было 46 лет. В МИД России считают, что атака на репортеров со стороны Украины была целенаправленной.