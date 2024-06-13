В ООН выступили против атак на журналистов после гибели оператора НТВ
ООН выступает против нападений на журналистов по всему миру, заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак на брифинге. Трансляцию вела пресс-служба ООН.
Так Хак прокомментировал ранение репортера и оператора телеканала НТВ во время обстрела в Горловке.
«Выступаем против всех атак на сотрудников СМИ, где бы они ни находились», — заявил представитель организации.
По его словам, у журналистов должно быть право на беспрепятственную работу без вреда для здоровья сотрудников.
Корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин попали под обстрел в поселке Гольмовский под Горловкой 13 июня. Оба получили тяжелые ранения, также в результате атаки пострадал офицер сопровождения.
Позднее Кожин скончался, оператору было 46 лет. В МИД России считают, что атака на репортеров со стороны Украины была целенаправленной.