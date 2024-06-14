WP узнала об опасениях о будущем соглашения с Украиной при Трампе

Соглашение по безопасности, которое подписали Байден и Зеленский, не будет ратифицировано конгрессом, поэтому его сможет отменить Трамп в случае переизбрания

Дональд Трамп (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Двустороннее соглашение по безопасности между Украиной и США, которое накануне подписали президенты Владимир Зеленский и Джо Байден, в перспективе сможет отменить любой следующий американский лидер, сообщает The Washington Post со ссылкой на чиновников США.

Соглашение рассчитано на десять лет, в течение которых США будут «поддерживать военную мощь Украины, а также развитие и трансформацию ее военных возможностей по всему спектру боевых функций» при помощи поставок оружия и оборудования, тренировки украинских военных, развития систем ПВО. Оно не предусматривает отправку американских солдат на Украину для участия в боевых действиях.

Однако, пишет WP, его будущее остается неясным с учетом того, что экс-президент Дональд Трамп, который, как и Байден, собирается участвовать в ноябрьских выборах, опережает своего соперника во многих предвыборных опросах. Politico также отмечает, что если Трамп переизберется и вступит в должность главы государства в следующем январе, у него будет возможность разорвать договоренности: соглашение заключено только между действующими администрациями США и Украины и не будет ратифицировано конгрессом.

WP напоминает, что Трамп скептически относится к решениям действующих властей о помощи Украине (например, в феврале он призывал предоставить финансирование Киеву и другим союзникам взаймы), а также не раз заявлял, что способен завершить военный конфликт Москвы и Киева за 24 часа, просто поговорив с президентами России и Украины. Он также настаивал, чтобы Европа взяла на себя больше обязательств по поддержке Киева. По объемам предоставляемой помощи Украине США находятся на первом месте: по данным Кильского университета, по состоянию на октябрь 2023-го страна выделила Украине €71,3 млрд, из которых €43,8 млрд — это военный сектор.

В Белом доме заявляют, что цель соглашения — обязать власти США поддерживать Украину вне зависимости от того, кто будет возглавлять американскую администрацию, пишет WP. «Мы хотим продемонстрировать, что США поддерживают народ Украины, что мы продолжим помогать удовлетворять его потребности в безопасности не только завтра, но и в будущем», — цитирует газета советника по нацбезопасности Джейка Салливана.

Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква сказал «Европейской правде», что предыдущие соглашения по безопасности, которые Киев подписывал с другими странами, «были лишь политически обязывающими», а соглашение с США — юридически обязывающее. «Будет принята соответствующая резолюция конгресса [США] в обеих палатах. Это формально не будет ратификацией, поскольку исполнительное соглашение такого типа не требует ратификации, однако мы получим политико-юридическую поддержку со стороны конгресса», — пояснил чиновник.

США стали последней страной из членов G7, которая заключила с Украиной соглашение о безопасности. Решение о необходимости такого формата группа приняла в июле 2023 года. Президент Владимир Путин заявлял, что не против получения Украиной гарантий, но при условии обеспечения безопасности России.