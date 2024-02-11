Трамп призвал оказать помощь Украине и Израилю в долг

По мнению Трампа, помощь никакой зарубежной стране не должна оказываться безвозмездно. США рассматривают возможность финансирования Украины в размере $60 млрд

Дональд Трамп (Фото: Sam Wolfe / Reuters)

Украине и Израилю следует предоставить финансирование взаймы, заявил на митинге в Южной Каролине кандидат в президенты США Дональд Трамп, передает Newsweek.

«Дайте им деньги, и если они смогут их вернуть, они вернут их», — сказал Трамп. Он допустил, что эти страны в таком случае могут обратиться за помощью к кому-то еще, но тогда они бросят США, «как собаку», счел бывший президент.

«В качестве примера, скажем, мы даем все эти деньги, мы уже вложили в Украину более $200 млрд, и они могли бы заключить сделку с Россией в ближайшие три недели, и вдруг они не хотят больше с нами иметь дело. Я сделал то же самое с НАТО. Я заставил их заплатить», — сказал Трамп.

До этого кандидат опубликовал в своей соцсети TruthSocial пост-обращение к сенату, где также заявил, что ни одна страна не должна получать помощь безвозмездно, а только взаймы.

США с осени не могут согласовать выделение помощи Украине и Изарилю. 8 февраля в сенате поддержали законопроект, который предусматривает финансирование в размере $60 млрд для Украины, $14 млрд — Израилю, $9 млрд — на гуманитарную помощь, около $5 млрд — на поддержку партнеров США в Индо-Тихоокеанском регионе и т. д. Согласование продолжается.

На выделении помощи настаивает действующий президент и потенциальный противник Трампа на выборах Джо Байден. Он предложил финансирование примерно на эти же суммы в прошлом году. По его словам, Украина находится в «критической точке войны», у нее истощаются запасы боеприпасов и оружия. «Если Соединенные Штаты отойдут от событий, что произойдет? Что произойдет на Ближнем Востоке? В Тайваньском проливе? Что произойдет в Азии? Что будет с Украиной?» — заявил ранее Байден.



Россия негативно относится к поставкам западной помощи Украине. Президент Владимир Путин говорил, что если поставки западного оружия Киеву прекратятся, то украинской стороне «жить останется неделю только, когда закончатся боеприпасы».