Байден заявил, что США не будут отправлять солдат воевать за Украину

США и Украина подписали договор о гарантиях безопасности. Вашингтон будет и дальше помогать Киеву в нынешнем режиме, но, по словам Джо Байдена, своих солдат в зону конфликта не направит

В случае угрозы нападения на Украину Вашингтон и Киев проведут консультации в течение 24 часов. Об этом говорится в договоре о гарантиях безопасности Украине, который Киев и Вашингтон подписали на саммите G7 в Италии. Его официальное название — «Двустороннее соглашение о безопасности между Украиной и Соединенными Штатами Америки». Оно опубликовано на сайте украинского президента.

При этом, уточнил на пресс-конференции президент Штатов Джо Байден, отправлять своих солдат воевать за Украину США не будут. По его словам, Штаты будут поддерживать Киев предоставляя оружие и боеприпасы, расширяя обмен разведдаными и обучая украинских солдат.

Цель соглашения, сказано в тексте, «поддержать усилия Украины для победы в нынешней войне и сдержать будущую российскую агрессию». «Политика Соединенных Штатов состоит в том, чтобы помогать Украине поддерживать надежную оборону и сдерживающую способность», — прописано там.

В отличие от других подобных документов, договор Киева с Вашингтоном более обширный — у него 11 статей и раздел «Дополнение». В статьях прописано все то же самое, что и в других подобных соглашениях, которые заключал Киев с другими странами. Но в «Дополнении» более подробно расписана статья 2, посвященная обороне и безопасности. «Соединенные Штаты намерены поддерживать военную мощь Украины, а также развитие и трансформацию ее военных возможностей по всему спектру боевых функций путем предоставления оружия, оборудования, тренировок и другой помощи в координации с партнерами», — сказано там. Это касается развития систем противовоздушной и противоракетной обороны, огневой мощи, наземного маневрирования, воздушных сил (речь, в частности, о закупках для Украины современных истребителей), морской сферы (системы береговой обороны в Черном море), сферы кибербезопасности и защиты критической инфраструктуры, командования и управления, а также систем обеспечения.

Штаты взяли на себя обязательство продолжать тренировки украинских военных, помогать Киеву развивать его оборонную промышленность (в том числе и с помощью совместных разработок и производства), координировать разминирование в стране. Стороны договорились о том, чтобы привлечь Россию к ответственности, и продолжать давить на нее санкциями. Вашингтон также пообещал, что будет держать российские активы замороженными до тех пор, пока Москва не оплатит нанесенный ею Украине ущерб.

США стали последней страной из членов «семерки», которая заключила с Украиной такой документ. Решение о том, что такой формат необходим, G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) приняли в июле 2023 года — соответствующую декларацию они одобрили на саммите НАТО в Вильнюсе. В соответствии с ней государства-гаранты должны взять на себя следующие обязательства:

Укрепление украинских вооруженных сил (передача вооружений, помощь с развитием украинской оборонной промышленности, обучение украинских военных, обмен разведывательной информацией, поддержка в сфере кибербезопасности и борьбы с гибридными угрозами).

Укрепление украинской экономики — в частности, через восстановление страны.

Техническая и финансовая поддержка для решения срочных вопросов, которые возникают в контексте конфликта между Украиной и Россией.

Подобные соглашения с Украиной подписали и страны за пределами «Группы семи» — в их числе Дания, Латвия, Нидерланды, Финляндия. Его также собирается подписать с Киевом Евросоюз.

Россия осуждает военную помощь Украине. В Кремле заявляли, что в случае появления у Киева более сложных и дальнобойных вооружений может появиться необходимость в «санитарной зоне», которая бы отодвинула инфраструктуру ВСУ на безопасное расстояние от российских границ.