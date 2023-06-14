НАТО спустя год примет план о 300 тыс. военных в повышенной готовности
На саммите НАТО в Вильнюсе 11–12 июля будет принят план по развертыванию 300 тыс. военнослужащих в состоянии повышенной боевой готовности, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции.
«Альянс примет план <...> по развертыванию свыше 300 тыс. военнослужащих при поддержке значительных воздушных и морских сил», — заявил Столтенберг (цитата по ТАСС).
О планах блока увеличить численность своих сил быстрого реагирования до более чем 300 тыс. человек с 40 тыс. Столтенберг заявил в июне 2022 года. Он отметил, что это будет происходить в рамках реализации новых региональных планов.
В мае Столтенберг говорил, что эти планы будут описывать, как блоку «сдерживать и защищать союзников по НАТО от любой агрессии»: в них содержатся точные требования по преобразованию вооруженных сил, в том числе относительно их развертывания. Генсек также анонсировал больше учений союзников, приведение большего количества сил в боевую готовность, укрепление структуры командования и контроля в альянсе.
Как сообщала в марте газета Politico, увеличение численности военных может подразумевать появление двух эшелонов. В первом будет 100 тыс. военнослужащих, готовых к отправке в течение десяти дней. Второй эшелон — подкрепление, то есть военные, направляемые для поддержки, они должны будут быть готовы к переброске в течение 10–30 дней.
Испанская El País в мае сообщила, что блок завершает разработку общей стратегии противодействия угрозе со стороны России и терроризму. Эта стратегия, по данным источников издания, меняет подходы НАТО к развертыванию сил в различных регионах и ответам на угрозы со стороны Москвы.
В январе глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов отмечал, что Москва корректирует свои планы по развитию армии из-за двух новых угроз безопасности России. Первая — это расширение НАТО за счет Финляндии (уже вошла в блок) и Швеции (заявка на рассмотрении), вторая — использование Украины как «инструмента для ведения гибридной войны».