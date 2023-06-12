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НАТО начало крупнейшие в истории альянса воздушные учения

НАТО начало крупнейшие в истории альянса воздушные учения на четырех базах в Германии
Военно-воздушные учения НАТО Air Defender-23 стартовали в Германии. В них примут участие 10 тыс. солдат и 250 самолетов. Учения Air Defender были задуманы в 2018 году как ответ на присоединения Крыма к России

Более 20 стран-членов НАТО, 10 тыс. военных и около 250 самолетов, в том числе новейшие F-35, примут участие в крупнейших воздушных учениях в истории альянса Air Defender-23, которые стартовали в Германии, передает Bloomberg.

Агентство отмечает, что небо Германии будет «заполнено самолетами» почти на две недели, а учения в том числе должны продемонстрировать силу альянса. Они пройдут на четырех с участием четырех авиабаз в Германии и двух — в в Нидерландах и Чехии. Районы учений будут закрыты для гражданского воздушного движения, что вынудит авиакомпании изменить маршруты движения.

Учения продлятся до 23 июня, помимо стран-членов НАТО, в них также принимают участия партнеры военного блока — Япония и Швеция, уточняет France24. По словам генерала Майкла Ло, директора Национальной гвардии ВВС США, сейчас миссия НАТО находится в «переломном моменте», поскольку «стратегический ландшафт в мире, особенно в Европе, изменился». «Учения будут направлены на то, чтобы дополнить постоянное присутствие Соединенных Штатов в Европе», — заявил Ло, добавив, что многие пилоты альянса впервые будут работать вместе.

Как отметил немецкий генерал Инго Герхарц, учения Air Defender были задуманы в 2018 году «отчасти как ответ на аннексию Крыма Россией», однако они не нацелены на кого-либо.

Незадолго до этих учений в Германии завершились учения НАТО «Вызов Арктики» (Arctic Challenge), которые проходили с 29 мая по 9 июня в акватории Норвежского моря. В них приняли участие около 3 тыс. солдат и 150 самолетов из вооруженных сил 14 западных стран, включая США, Норвегию, Финляндию и Швецию.

В июне прошлого года НАТО определило Россию как «главную угрозу безопасности» в своей стратегической концепции. «Российская Федерация является наиболее серьезной и прямой угрозой безопасности членов НАТО и миру и стабильности в евро-атлантическом регионе», — говорится в документе. Помимо этого в НАТО заявили, что Китай бросает вызов интересам, безопасности и ценностям Запада, а также стремится подорвать международный порядок.

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Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов отмечал в январе, что новыми угрозами для страны являются стремление НАТО к расширению, а также использование Украины как инструмента для ведения гибридной войны. В этой связи, отметил Герасимов, Москва корректирует свои планы по развитию армии.

НАТО начало крупнейшие в истории альянса воздушные учения
НАТО начало крупнейшие в истории альянса воздушные учения

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Илья Пламенев Илья Пламенев
военные учения НАТО Германия
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