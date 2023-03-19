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Военная операция на Украине ,  
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Politico узнало детали плана НАТО по увеличению числа военных до 300 тыс.

Politico: НАТО представит обновленный план обороны с увеличением числа военных до 300 тыс.
Первый эшелон может состоять примерно из 100 тыс. военнослужащих из Польши, Норвегии и стран Балтии, готовых к отправке в течение десяти дней. Второй эшелон — подкрепление, готовое к переброске в течение 10–30 дней
Фото: Paulius Peleckis / Getty Images
Фото: Paulius Peleckis / Getty Images

Военачальники НАТО весной представят обновленный региональный план обороны, для его реализации потребуется увеличить численность военнослужащих до 300 тыс., пишет издание Politico.

«Я думаю, что вам нужны силы, чтобы противостоять реалистичной России», — сказал высокопоставленный военный, добавив, что для этого альянсу потребуется больше войск.

Сейчас страны обеспокоены собственными запасами вооружений, при этом Украина нуждается в большем количестве боеприпасов и оружия, поэтому есть вероятность того, что не все страны блока готовы осуществлять новые планы НАТО.

«Если устраивать потлак (застолье, когда гости приходят со своей едой. — РБК) и не говорить, что принести, все принесут картофельные чипсы, потому что картофельные чипсы дешевые и их легко достать», — отметил бывший заместитель помощника министра обороны по европейской политике и политике НАТО Джеймс Таунсенд. «Страны предпочли бы принести картофельные чипсы», — добавил он.

Первый эшелон НАТО может состоять примерно из 100 тыс. военнослужащих, готовых к отправке в течение десяти дней. Они могут быть набраны из Польши, Норвегии, Эстонии, Латвии и Литвы, рассказал бывший помощник генерального секретаря НАТО по оборонному планированию Генрих Браусс. Второй эшелон — подкрепление, то есть военные, направляемые для поддержки, они должны быть готовы к переброске, например из Германии, в течение 10–30 дней. Чтобы добиться цели, некоторым странам придется активизировать вербовку, многим — увеличить расходы на оборону, а всем — покупать больше оружия, боеприпасов и снаряжения, отмечает издание.

Еще летом прошлого года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал увеличение численности сил быстрого реагирования блока с 40 тыс. до 300 тыс. военнослужащих к 2023 году. Тогда же альянс назвал Россию «наиболее серьезной и прямой угрозой безопасности членов НАТО и миру и стабильности в Евро-Атлантическом регионе».

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Кроме того, после начала военных действий на Украине блок укрепил восточный фланг, отправив дополнительные силы в Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию. В конце января в НАТО выразили готовность к прямому противостоянию с Россией.

Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что натовские страны не выполнили обещания не продвигаться «ни на один дюйм» на восток. Страны НАТО не смогли «понятно объяснить» Москве свои намерения, из-за чего она расценила их как экспансию, высказывал мнение французский лидер Эмманюэль Макрон.

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Теги
Елена Чернышова
НАТО войска оборона
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