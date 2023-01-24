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Политика ,  
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Герасимов назвал две новые угрозы безопасности России

Глава Генштаба ВС Валерий Герасимов назвал две новые угрозы безопасности России
Стремление Финляндии и Швеции вступить в НАТО, а также использование Украины как инструмент для гибридной войны с Россией являются новыми угрозами для Москвы, отметил Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Стремление НАТО расшириться за счет Финляндии и Швеции, а также использование Украины как инструмент для ведения гибридной войны являются новыми угрозами для России. Об этом заявил глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов в интервью газете «Аргументы и факты».

«В целях нейтрализации данных угроз высшим руководством страны поставлена задача скорректировать План строительства и развития Вооруженных сил», — отметил он.

В частности, будут созданы Московский и Ленинградский военные округа, сформированы три мотострелковые дивизии в Херсонской и Запорожской областях, а также армейский корпус в Карелии.

Целью данных шагов является защита суверенитета и территориальной целостности России и создание условий для социально-экономического развития страны.

Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года, но процесс их присоединения к альянсу заблокировали Турция и Венгрия. Турецкие власти потребовали выдать граждан, которых в Анкаре считают террористами, прежде всего речь идет о Рабочей партии Курдистана (РПК).

В Швеции заявили, что не могут выполнить всех требований и не будет этого делать, указав, в частности, на невозможность выдачи в другую страну шведских подданных.

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Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, в свою очередь, отметил военную необходимость одновременного вхождения двух стран в НАТО.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что после вступления в НАТО страна будет стремиться «внести свой вклад в коллективную оборону», в том числе за счет увеличения передового присутствия альянса вдоль восточной границы ЕС.

МИД России назвал решение Швеции и Финляндии присоединиться к НАТО «тяжелой ошибкой с далеко идущими последствиями». В ведомстве указали, что Россия будет решать, как обеспечить свою безопасность, исходя из практических следствий вступления двух стран в альянс.

Президент России Владимир Путин также заявил, что вступление Финляндии в НАТО будет ошибкой, поскольку никаких угроз безопасности страны нет. В Кремле подчеркнули, что Москва будет отслеживать ситуацию с присоединением к Североатлантическому альянсу.

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Генштаб Валерий Герасимов Россия Безопасность
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