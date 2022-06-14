Зеленский обвинил Шольца в попытках балансировать между Киевом и Москвой

Германия должна выбрать свою сторону и самостоятельно расставить приоритеты в отношениях с Киевом и Москвой, заявил Зеленский

Олаф Шольц (Фото: Markus Schreiber / AP)

Канцлер Германии Олаф Шольц должен прекратить попытки балансировать между Москвой и Киевом и выбрать свою сторону, заявил в интервью изданию ZDF президент Украины Владимир Зеленский.

Он напомнил, что Германия начала помогать Украине позже других европейских стран, особенно государств восточного фланга НАТО.

«Нужно, чтобы канцлер Шольц заверил нас, что Германия поддержит Украину. Он и его правительство должны принять решение: нельзя пытаться балансировать между Украиной и отношениями с Россией, вы должны сами выбрать, где расставить приоритеты», — сказал Зеленский.

По его словам, вне зависимости от того, какую сторону выберет Берлин, это будет «экономически болезненно». Однако «выбирать менее болезненный путь — это неверный подход», добавил президент.

Разногласия между Украиной и Германией вызваны в том числе задержками в поставках тяжелого вооружения. В частности, 1 июня Шольц обещал передать Киеву вооружения, с которым он сможет «защитить целый крупный город», — гаубицы, системы ПВО и радары. Однако с того времени Киеву были переданы пока только запчасти, сообщал Spiegel.

По информации издания, Берлин также откладывает поставку танков Киеву. Как сообщили его источники, Германия опасается, что Украина «может стать самоуверенной», если одержит ряд крупных побед. В этом случае есть риск того, что она вторгнется в Россию и «немецкие танки вновь окажутся на российской территории», отметили собеседники издания, близкие к правительству ФРГ.

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Российские власти неоднократно предупреждали, что транспорт с западным оружием, прибывший на Украину, будет «законной целью» для российских военных. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва достигнет целей спецоперации «в любом случае», а такие поставки только «доставят больше страданий Украине, которая является просто инструментом в руках тех стран, которые поставляют туда [оружие]».