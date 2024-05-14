Украина эвакуировала более 7 тыс. человек из Харьковской области

10 мая власти Украины начали эвакуацию из Волчанска, который находится близко к границе с Россией. Минобороны несколько дней подряд отчитывалось о продвижении войск на харьковском направлении

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Из Харьковской области эвакуировано более 7 тыс. человек, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Почти 3 тыс. местных жителей выехали из Харьковского района, более 2 тыс. — из Чугуевского, 67 — из Богодуховского. Еще 1,9 тыс. человек эвакуировали волонтеры, указал он.

Синегубов 11 мая говорил, что угрозы начала наземных боев в Харькове сейчас нет. Он заверял, что план эвакуации города давно разработан и регулярно обновляется. При этом оснований, чтобы начинать разговор об эвакуации города, пока нет, сообщал он 8 мая.

10 мая глава Волчанской военной администрации Тамаз Гамбарашвили сказал, что украинские власти проводят эвакуацию жителей Волчанска, который находится близко к границе с Россией. Между ним и Шебекино, расположенном в Белгородской области, около 10 км. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские подразделения начали наступление в Харьковской области.

На следующий день Синегубов сообщил, что из приграничных районов вывезли более 1,7 тыс. человек. Более 1 тыс. местных жителей эвакуировали из Чугуевского района, 440 — из Харьковского, 12 — из Богодуховского, а 275 человек эвакуированы волонтерами, написал он. Национальная полиция Украины заявила, что за два дня из Харьковской области в безопасные места эвакуировано 970 жителей.

11 мая Минобороны России сообщило о взятии под контроль пяти населенных пунктов в Харьковской области: Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. На следующий день ведомство сообщило, что российские войска взяли еще четыре населенных пункта — Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Накануне российское Минобороны заявило об улучшении тактического положения близ Волчанска, а также населенных пунктов Нескучное, Липцы и Веселое.