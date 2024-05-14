Politico предупредило о давлении Запада на Киев из-за Харькова

Успехи российских войск на харьковском направлении могут привести к деморализации как украинцев, так и партнеров, что может спровоцировать давление на Киев для ведения переговоров с Москвой, пишут Politico и NYT

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Продвижение российских сил на харьковском направлении может спровоцировать давление со стороны «некоторых европейских кругов» на Киев, чтобы склонить его к переговорам с Москвой, сообщает Politico.

По данным издания, некоторые высокопоставленные украинские офицеры не уверены, что Украина сможет помешать взятию российскими силами под контроль значительных территорий. В прошлом месяце некоторые высокопоставленные офицеры в беседе с Politico предупредили о возможном крахе линии фронта в случае наступления России. Кроме того, по их мнению, это может привести к ослаблению решимости Украины и подрыву морального духа в украинской армии.

О том, что продвижение российских сил может привести к давлению на украинское руководство, чтобы склонить его к переговорам с Москвой, писала также The New York Times. Военные аналитики заявили изданию, что часть плана российской стороны в наступлении на харьковском направлении может состоять в том, чтобы заставить Киев перебросить туда силы с других частей линии соприкосновения.

Другим мотивом, пишет газета, может быть деморализация украинцев и их союзников, поскольку в случае угрозы Харькову может сложиться впечатление, что спустя два года боевых действий и военной помощи на миллиарды долларов «мало что изменилось». Это, в свою очередь, может усилить давление на Киев для ведения переговоров с Москвой, заключают авторы.

10 мая украинские власти начали эвакуацию мирных жителей из Волчанска Харьковской области, расположенного в нескольких километрах от границы с Россией. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале наступления российских сил в Харьковской области и заверил о готовности ВСУ к такому развитию событий.

После этого Минобороны России сообщило о взятии под контроль ряда населенных пунктов Харьковской области, в том числе на окраинах Волчанска. 13 мая ведомство отчиталось об улучшении позиций на харьковском направлении. В тот же день украинские военные сообщили о переброске резервов на харьковское направление.

В Киеве называли ситуацию в Харьковской области очень сложной, Генштаб ВСУ сообщал о «тактическом успехе» российской стороны. На этом фоне был снят с должности командующий оперативно-тактической группировкой войск (ОТУВ) «Харьков» армии Украины бригадный генерал Юрий Галушкин, его место занял замглавы Генштаба Михаил Драпатый.