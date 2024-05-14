Politico предупредило о давлении Запада на Киев из-за Харькова
Продвижение российских сил на харьковском направлении может спровоцировать давление со стороны «некоторых европейских кругов» на Киев, чтобы склонить его к переговорам с Москвой, сообщает Politico.
По данным издания, некоторые высокопоставленные украинские офицеры не уверены, что Украина сможет помешать взятию российскими силами под контроль значительных территорий. В прошлом месяце некоторые высокопоставленные офицеры в беседе с Politico предупредили о возможном крахе линии фронта в случае наступления России. Кроме того, по их мнению, это может привести к ослаблению решимости Украины и подрыву морального духа в украинской армии.
О том, что продвижение российских сил может привести к давлению на украинское руководство, чтобы склонить его к переговорам с Москвой, писала также The New York Times. Военные аналитики заявили изданию, что часть плана российской стороны в наступлении на харьковском направлении может состоять в том, чтобы заставить Киев перебросить туда силы с других частей линии соприкосновения.
Другим мотивом, пишет газета, может быть деморализация украинцев и их союзников, поскольку в случае угрозы Харькову может сложиться впечатление, что спустя два года боевых действий и военной помощи на миллиарды долларов «мало что изменилось». Это, в свою очередь, может усилить давление на Киев для ведения переговоров с Москвой, заключают авторы.
10 мая украинские власти начали эвакуацию мирных жителей из Волчанска Харьковской области, расположенного в нескольких километрах от границы с Россией. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале наступления российских сил в Харьковской области и заверил о готовности ВСУ к такому развитию событий.
После этого Минобороны России сообщило о взятии под контроль ряда населенных пунктов Харьковской области, в том числе на окраинах Волчанска. 13 мая ведомство отчиталось об улучшении позиций на харьковском направлении. В тот же день украинские военные сообщили о переброске резервов на харьковское направление.
В Киеве называли ситуацию в Харьковской области очень сложной, Генштаб ВСУ сообщал о «тактическом успехе» российской стороны. На этом фоне был снят с должности командующий оперативно-тактической группировкой войск (ОТУВ) «Харьков» армии Украины бригадный генерал Юрий Галушкин, его место занял замглавы Генштаба Михаил Драпатый.
В Эстонии рассматривают возможность отправки войск на Украину
Путин провел совещание Совбеза в обновленном составе. Видео
Плановые отключения горячей воды в Москве отложили из-за холодов
Госдума утвердила вице-премьеров нового правительства. Список
Бывшего министра экономики Казахстана приговорили к 24 годам за убийство жены
АвтоВАЗ поднял цены на модели Lada. Опубликован новый прайс-лист
На Украине сменили главу войск «Харьков» на фоне продвижения армии России
Володин: «Приезжающие в Россию мигранты должны знать русский язык»
Суд в Москве запретил распространять в интернете объявления о работе «для славян»
Что будет с акциями Yandex N.V.? Раскрыты условия обмена и выкупа
Белоусов высказался о ситуации с социальной поддержкой военных
МВД объявило в розыск правнучку советского летчика Валерия Чкалова
Кристина Орбакайте опубликовала архивное фото с матерью Аллой Пугачевой
В Москве квартиры стали чаще продавать со значительными скидками