Путин уволил Патрушева с поста секретаря Совбеза
Владимир Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совбеза в связи с переходом на другую работу, сообщил представитель президента Дмитрий Песков.
«Патрушев освобожден от должности секретаря в связи с переходом на другую работу. Он продолжает работу, в ближайшие дни сообщим, где», — сказал Песков, передает корреспондент РБК.
На должность секретаря Совета безопасности президентским указом назначен Сергей Шойгу, который до сегодняшнего дня возглавлял Министерство обороны.
Николай Патрушев был секретарем Совета безопасности с мая 2008 года. Уроженец Ленинграда, выпускник высших курсов КГБ СССР, с 1998 года работал в администрации президента России, в 1999 году сменил Владимира Путина на посту директора ФСБ. Лично докладывал президенту о ликвидации Шамиля Басаева.
Сын Николая Патрушева – Дмитрий Патрушева – 11 мая был предложен на пост вице-премьера в новом правительстве Михаила Мишустина. До этого он возглавлял Министерство сельского хозяйства. Предполагается, что на новой должности Дмитрий Патрушев будет курировать сельское хозяйство, АПК и экологию.
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