Путин уволил Патрушева с поста секретаря Совбеза

Николай Патрушев был секретарем Совбеза с 2008 года. На этом посту его сменит Сергей Шойгу

Николай Патрушев (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Владимир Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совбеза в связи с переходом на другую работу, сообщил представитель президента Дмитрий Песков.

«Патрушев освобожден от должности секретаря в связи с переходом на другую работу. Он продолжает работу, в ближайшие дни сообщим, где», — сказал Песков, передает корреспондент РБК.

На должность секретаря Совета безопасности президентским указом назначен Сергей Шойгу, который до сегодняшнего дня возглавлял Министерство обороны.

Николай Патрушев был секретарем Совета безопасности с мая 2008 года. Уроженец Ленинграда, выпускник высших курсов КГБ СССР, с 1998 года работал в администрации президента России, в 1999 году сменил Владимира Путина на посту директора ФСБ. Лично докладывал президенту о ликвидации Шамиля Басаева.

Сын Николая Патрушева – Дмитрий Патрушева – 11 мая был предложен на пост вице-премьера в новом правительстве Михаила Мишустина. До этого он возглавлял Министерство сельского хозяйства. Предполагается, что на новой должности Дмитрий Патрушев будет курировать сельское хозяйство, АПК и экологию.