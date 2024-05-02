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Путин назвал впечатляющим рост промпроизводства в регионе Дюмина

Путин похвалил Дюмина за впечатляющий рост промпроизводства в Тульской области
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Тульская область продемонстрировала высокие темпы роста промышленного производства, заявил на встрече с губернатором региона Алексеем Дюминым президент Владимир Путин. Отчет о беседе опубликован на сайте Кремля.

«У вас впечатляющий рост промышленного производства, стройка растет, хорошие показатели в целом», — заявил президент в начале встречи. Далее он спросил, как решается проблема расселения аварийного жилья.

Доклад губернатора был в основном посвящен рассказу о решении социальных проблем. В конце Путин еще раз поблагодарил Дюмина.

«Хороший прирост индекса промпроизводства — 6% ежегодно, очень хорошо. И доля обрабатывающего производства 112% тоже хороший показатель», — резюмировал президент.

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По последним данным Росстата, рост промышленного производства в большинстве регионов России в 2023 году оказался выше среднего показателя по стране (3,5%). Среди этих 49 субъектов лидерами по темпам прироста в абсолютном выражении стали Камчатский край и Чувашия, где промпроизводство по отношению к 2022 году выросло на 29,5 и 27,2% соответственно.

Тульская область заняла седьмое место в топе регионов по росту промышленного производства: там показатель вырос на 14,5%. Основной положительный вклад в динамику производства в прошлом году внесли обрабатывающие отрасли, отмечало Минэкономразвития. В Тульской области обработка выросла на 16% по сравнению с 2022-м.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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