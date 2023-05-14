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Глава МИД Италии назвал предложения Киева «единственным мирным планом»

Глава МИД Италии Таяни: предложения Киева по урегулированию — единственный приемлемый план
Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что поддерживает предложения Киева по урегулированию, без их учета переговоры невозможны, так как иначе речь пойдет «не о мире, а о поражении Украины». Он не знал о мирном плане Ватикана
Антонио Таяни и Владимир&nbsp;Зеленский
Антонио Таяни и Владимир Зеленский (Фото: Telenews / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Предложения Киева по урегулированию вооруженного конфликта с Москвой — это «единственный приемлемый мирный план», заявил в интервью La Stampa глава МИД Италии Антонио Таяни.

Министр сообщил, что страна готова выслушать любые идеи, способные положить конец военным действиям, но Италия, как и другие европейские страны и члены НАТО, поддерживает десять пунктов украинской «формулы мира», которую озвучил президент Владимир Зеленский. «Никто не может представить себе решения, которые не разделяет Киев. В противном случае мы говорили бы не о мире, а о поражении Украины», — сказал Таяни (цитата по ТАСС).

Зеленский представил «формулу мира» на саммите G20 в Индонезии в ноябре. Она предполагает среди прочего вывод российских войск и полное прекращение боевых действий, фиксацию окончания конфликта, восстановление территориальной целостности Украины, обеспечение радиационной и ядерной безопасности страны и другие шаги. Российский МИД исключил любые переговоры на основе этой формулы; в Кремле заявили, что Москва не будет следовать «чужим условиям».

Глава МИД Италии заявил, что ничего не знал о мирном плане Ватикана по урегулированию конфликта. В начале мая папа римский Франциск сообщил, что участвует в работе миротворческой миссии по Украине, но не привел подробностей. Позднее в Ватикане сообщили, что миссия продолжается и в ее рамках «есть разработки, но, конечно, они на конфиденциальном уровне».

Не увидел Ватикан в роли посредника и Зеленский, который накануне встречался с Франциском: «При всем уважении к Его Святейшеству нам не нужны посредники, нам нужен справедливый мир». В то же время президент сказал, что Киев заинтересован в привлечении Ватикана к реализации украинской инициативы. В российском МИДе сообщали, что Москва не получала от папы римского конкретных предложений.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Италия переговоры Ватикан Военная операция на Украине
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