Глава МИД Италии назвал предложения Киева «единственным мирным планом»

Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что поддерживает предложения Киева по урегулированию, без их учета переговоры невозможны, так как иначе речь пойдет «не о мире, а о поражении Украины». Он не знал о мирном плане Ватикана

Антонио Таяни и Владимир Зеленский (Фото: Telenews / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Предложения Киева по урегулированию вооруженного конфликта с Москвой — это «единственный приемлемый мирный план», заявил в интервью La Stampa глава МИД Италии Антонио Таяни.

Министр сообщил, что страна готова выслушать любые идеи, способные положить конец военным действиям, но Италия, как и другие европейские страны и члены НАТО, поддерживает десять пунктов украинской «формулы мира», которую озвучил президент Владимир Зеленский. «Никто не может представить себе решения, которые не разделяет Киев. В противном случае мы говорили бы не о мире, а о поражении Украины», — сказал Таяни (цитата по ТАСС).

Зеленский представил «формулу мира» на саммите G20 в Индонезии в ноябре. Она предполагает среди прочего вывод российских войск и полное прекращение боевых действий, фиксацию окончания конфликта, восстановление территориальной целостности Украины, обеспечение радиационной и ядерной безопасности страны и другие шаги. Российский МИД исключил любые переговоры на основе этой формулы; в Кремле заявили, что Москва не будет следовать «чужим условиям».

Глава МИД Италии заявил, что ничего не знал о мирном плане Ватикана по урегулированию конфликта. В начале мая папа римский Франциск сообщил, что участвует в работе миротворческой миссии по Украине, но не привел подробностей. Позднее в Ватикане сообщили, что миссия продолжается и в ее рамках «есть разработки, но, конечно, они на конфиденциальном уровне».

Не увидел Ватикан в роли посредника и Зеленский, который накануне встречался с Франциском: «При всем уважении к Его Святейшеству нам не нужны посредники, нам нужен справедливый мир». В то же время президент сказал, что Киев заинтересован в привлечении Ватикана к реализации украинской инициативы. В российском МИДе сообщали, что Москва не получала от папы римского конкретных предложений.