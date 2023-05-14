Песков отверг обвинения оппозиции Турции о вмешательстве в выборы

Песков: Россия не приемлет обвинения оппозиции Турции о вмешательстве в выборы президента

Россия категорически не приемлет обвинения во вмешательстве в президентские выборы в Турции, заявление лидера оппозиции бездоказательны, заявил Песков. Москва, по его словам, с уважением отнесется к выбору граждан страны

Стамбул, Турция (Фото: Murad Sezer / Reuters)

Россия категорически не приемлет обвинения оппозиции Турции во вмешательстве в выборы президента. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Лидер оппозиции говорил, что у него есть доказательства [российского вмешательства]. Он их до сих пор не представил. Уверены, он не сможет этого сделать, потому что их на самом деле и не существует», — сказал Песков. О вмешательстве Москвы в выборы турецкого президента «не может быть и речи», подчеркнул он.

Власти России, по словам Пескова, «крайне разочарованы» таким заявлением оппозиции. Москва дорожит уровнем отношений, который был достигнут между двумя странами за последние годы и с уважением отнесется к выбору турецкого народа, заключил он.

Ранее лидер турецкой оппозиции, глава Республиканской народной партии и главный соперник действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах Кемаль Кылычдароглу написал в Twitter сообщение на русском языке. Он обвинил Россию в публикации компрометирующих видео, дипфейков и заговоре. «Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество и дружбу», — заявил он.

Выборы президента Турции состоятся 14 мая. Главными кандидатами являются Кылычдароглу и действующий президент и глава Партии справедливости и развития Реджеп Тайип Эрдоган.

Кылычдароглу опубликовал пост через несколько дней после того, как Эрдоган показал видео, где лидер курдских боевиков призывает голосовать за него. Последующее расследование Deutche Welle (издание признано иноагентом) показало, что видео было фейком, смонтированным из двух разных роликов с совершенно разным фоном и содержанием.

Эрдоган, комментируя пост, заявил, что Кылычдароглу следует «постыдиться» своих заявлений о вмешательстве России в выборы страны. Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу назвал обвинения несправедливыми. Глава МВД страны Сулейман Сойлу обвинил США в попытках вмешаться в выборы.

В Кремле в ответ на пост Кылычдароглу заявили, что данные о вмешательстве России в выборы в других странах не соответствуют действительности. Тех, кто распространяет подобную информацию, Песков назвал лжецами.