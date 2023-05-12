Песков назвал лжецами говорящих о вмешательстве России в выборы в Турции

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Информация о том, что Россия вмешивается в выборы других стран, не соответствует действительности, а те кто ее распространяют — «лжецы». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Ранее кандидат в президенты Турции от оппозиционного «Народного альянса» и соперник действующего турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана Кемаль Кылычдароглу призвал Россию не вмешиваться в выборы страны.

«Мы неоднократно говорили и настаиваем на том, что мы не вмешиваемся во внутренние дела и в электоральные процессы чужих государств <...> ни о каком вмешательстве речи идти не может. И если кто-то предоставил господину Кылычдароглу такую информацию, то это лжецы», — подчеркнул он.

Он также напомнил об опыте США, которые долго заявляли о российском вмешательстве в выборы, потратили десятки миллионов долларов на разбирательство и выяснили, что вмешательства не было.

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