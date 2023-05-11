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Главный оппонент Эрдогана обвинил Россию в заговоре и публикации фейков

Кандидат в президенты Турции Кылычдароглу обвинил Россию в заговоре и публикации фейков
Кемаль Кылычдароглу
Кемаль Кылычдароглу (Фото: Murad Sezer / Reuters)

Лидер турецкой оппозиции, глава Республиканской народной партии (РНП) и кандидат в президенты Кемаль Кылычдароглу обвинил Россию в заговоре и призвал «убрать руки от турецкого государства». Об этом он написал в своем Twitter.

«Дорогие русские друзья, вы стоите за монтажами, заговорами, контентом Deep Fake и записями, которые вчера были разоблачены в этой стране. Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество и дружбу», — написал он на турецком и русском языках.

Выборы президента Турции состоятся 14 мая. Главными кандидатами являются Кылычдароглу и действующий президент и глава Партии справедливости и развития Реджеп Тайип Эрдоган.

Заявление Кылычдароглу прозвучало после того, как Эрдоган на выступлении перед сторонниками показал видео, на котором видно, как лидер курдских боевиков поддерживает главу РНП. «Мы не позволим Кылычдароглу, который ходит с террористическими организациями, разделить эту родину», — заявил в воскресенье Эрдоган.

Последующее расследование DeutcheWelle показало, что видео было фейком. Журналисты определили, что видео было смонтировано из двух разных роликов с совершенно разным фоном и содержанием.

Материал дополняется.

 

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