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Эрдоган призвал Кылычдароглу «постыдиться» слов о вмешательстве России

Эрдоган призвал Кылычдароглу «постыдиться» заявлений о вмешательстве России в выборы
Эрдоган раскритиковал своего главного соперника Кылычдароглу, после того как тот обвинил Россию в публикации фейков. В Кремле тех, кто распространяет информацию о вмешательстве Москвы в выборы, назвали лжецами
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Murad Sezer / Reuters)

Кандидату в президенты Турции Кемалю Кылычдароглу стоит «постыдиться» своих заявлений о вмешательстве России в выборы страны, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Кылычдароглу — лидер турецкой оппозиции, глава Республиканской народной партии. На грядущих выборах он основной соперник Эрдогана.

«Теперь Кемаль Кылычдароглу начал насмехаться и над Россией. Что, мол, Россия вмешивалась в выборы. Как тебе не стыдно! Что ответишь ты, если я скажу, что в выборы [в Турции] вмешиваются США, Великобритания, Германия?» — сказал Эрдоган (цитата по Hürriyet).

Выборы президента Турции состоятся 14 мая. Главными кандидатами являются Кылычдароглу и действующий президент и глава Партии справедливости и развития Реджеп Тайип Эрдоган.

Накануне Кылычдароглу обвинил Россию в публикации компрометирующих видео, дипфейков и заговоре. «Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество и дружбу», — заявил он.

Такое обращение он опубликовал через несколько дней после того, как Эрдоган показал видео, где лидер курдских боевиков призывает голосовать за Кылычдароглу. Последующее расследование Deutche Welle (издание признано иноагентом) показало, что видео было фейком, смонтированным из двух разных роликов с совершенно разным фоном и содержанием.

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Россия неоднократно отвергала обвинения о вмешательстве в выборы других государств. «Ни о каком вмешательстве речи идти не может. И если кто-то предоставил господину Кылычдароглу такую информацию, то это лжецы», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Выборы Турция Реджеп Тайип Эрдоган Кемаль Кылычдароглу вмешательство России в выборы
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