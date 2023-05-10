Министр внутренних дел Турции обвинил США в попытках вмешаться в выборы

Министр внутренних дел Турции Сойлу обвинил США в попытке вмешаться в выборы с помощью СМИ

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Цель манипуляций западной прессы в отношении предстоящих президентских выборов в Турции — реализация плана США, заявил глава МВД Сулейман Сойлу Yeni Akit.

«Планы США [по вмешательству в выборы] активизируются. По этой причине происходит вмешательство западной прессы [в выборы] для реализации плана США. Запад проник в нашу систему после 1960 года, но [президент Турции Реджеп] Тайип Эрдоган ликвидировал все эти проникновения Запада. <...> С момента нашей победы на выборах 2023 года начнется столетняя стабильность [в республике]», — сказал он (цитата по ТАСС).

Президентские выборы в Турции пройдут 14 мая. Основным соперником нынешнего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана станет глава Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу. Социологи не исключают второй тур.

Это не в первый раз, когда Сойлу обрушивается с резкой критикой на США: в апреле он обвинил Вашингтон в создании террористического государства рядом с Турцией. «Америка хочет создать рядом с нами террористическое государство. Мы принимаем меры предосторожности. Мы провели четыре крупные операции против этого», — сказал тогда Сойлу, подразумевая операции против Рабочей партии Курдистана (РПК).

В начале февраля глава турецкого МВД также призвал американского посла «убрать свои грязные руки от Турции». По его словам, США через свои посольства вмешиваются во внутренние дела Турции и стран Европы.

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