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Политики Турции высказались об обвинениях в адрес России о вмешательстве

Турецкие депутаты ответили на обвинения главного оппонента Эрдогана о заговоре России
Политики от правящей и оппозиционной партий Турции прокомментировали РБК обвинения о вмешательстве России во внутренние дела страны и оценили будущее отношений Москвы и Анкары в зависимости от итогов президентских выборов
Кемаль Кылычдароглу
Кемаль Кылычдароглу (Фото: Cagla Gurdogan / Reuters)

После победы оппозиции страны оставят вопрос вмешательства позади

Заместитель председателя оппозиционной «Хорошей партии» (вторая сила в Народном альянсе, поддерживающем Кемаля Кылычдароглу) по внешней политике Ахмет Камиль Эрозан заявил РБК, что не знает есть ли у Кемаля Кылычдароглу доказательства вмешательства России в дела Турции, но надеется, что после президентских выборов в стране эти вопросы останутся позади. Ранее кандидат в президенты от оппозиции опубликовал пост в Twitter, в котором заявил, что Россия «стоит за заговорами, монтажами и контентом deep fake» и призвал Москву «держать руки подальше от турецкого государства». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отверг эти обвинения.

«Я не знаю конкретных деталей того, на чем было основано это заявление, не знаю есть ли у него на руках доказательства. Я бы предпочел называть это не вмешательством, а очевидной поддержкой текущего правительства со стороны России. Например, я могу сослаться на решение об отсрочке платежей за газ. Это другой вид экономической поддержки правительства. Конечно, если Кылычдароглу придет к власти, от него будут ожидать, что он оплатит эти счета, так как это государственный долг», — сказал Эрозан. Турция договорилась с Россией об отсрочке платежей за газ в размере $600 млн до 2024 года, со ссылкой на источники сообщил Reuters 10 мая.

Он напомнил, что русские и турки установили дипломатические отношения еще в 1492 году, «когда американского континента еще даже не существовало на карте». «Представьте, как они глубоки. Быть соседом иногда важнее, чем быть союзником. Как говорят в России, когда вы покупаете дом, первым делом посмотрите, кто ваши соседи. Это важно. То же можно сказать и о нас. Мы соседи по подъезду, а подъезд — это Черное море или Кавказ. Мы должны жить дружно. Так что кто бы что ни думал, я надеюсь, что наши отношения останутся плодотворными, а вопросы вмешательства и невмешательства мы оставим позади», — добавил зампредседателя «Хорошей партии».

Говоря о перспективе введения санкций в отношении России в случае победы Кылычдароглу на президентских выборах, Эрозан напомнил, что санкции против России ввел Евросоюз, а Турция — не член ЕС. «Раз мы не входим в число тех, кто принимает решения внутри ЕС, то мы не готовы следовать этим правилам. У нас с Россией другой тип отношений», — пояснил политик.

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«Если посмотреть на дорожную карту (Народного альянса, кандидатом в президенты от которого выступает Кылычдароглу), то главное слово при описании турецко-российских и турецко-американских отношений — институциональные. Наши отношения стали слишком персональными. Мы не можем говорить о российско турецких отношениях, вместо этого мы можем говорить об отношениях Эрдогана и Путина. И также мы не можем говорить о турецко-американских отношениях, так как должны говорить об отношениях Эрдогана с Байденом или Трампом. Мы должны оставить эти сантименты, эти персональные отношения в стороне», — заключил он.

Партия Эрдогана примет любой результат президентских выборов

Вмешательство во внутренние дела Турции исходит со стороны Запада, а не России, убежден экс-генсек крупного исламского сообщества «Милли Гелюш», кандидат в депутаты от Партии справедливости и развития Оуз Учюнджю.

Отвечая на вопрос РБК о том, заметил ли он вмешательство во внутренние дела Турции со стороны России, он сказал: «Нет». «Мы знаем, что Россия отрицает любой вид вмешательства во внутренние дела Турции и уверены в том, что если Россия так говорит, то это правда. Так что это еще одна ложь Кылычдароглу, которую он озвучил за последние дни о вмешательстве России в отношении Реджепа Тайипа Эрдогана и Мухаррема Индже. Он [Индже] снял свою кандидатуру (после размещения в интернете секс-видео с его участием — РБК). Мы уверены, что этот вид вмешательства был осуществлен из вне, но не из России. Мы уверены, что это вмешательство со стороны Запада», — сказал Учюндю.

По его словам, есть ожидания, что Эрдоган проиграет на выборах, но эти ожидания «уже перешли на новый уровень — вмешательства». «Они принимают сторону Кемаля Кылычдароглу. Для нас вмешательство во внутренние дела страны неприемлемо, особенно в выборы», — добавил он.

Политик отметил, что Россия и Турция — близкие союзники по многим вопросам, а лидеры двух стран — близкие друзья. Если Реджеп Тайип Эрдоган будет переизбран, то отношения будут и дальше углубляться, продолжил он.

Говоря о том, есть ли у Партии справедливости и развития готовность признать итоги президентских выборов в случае проигрыша Эрдогана, Учуджу ответил, что «у нас нет другого выбора». «Как вы видите люди здесь (на митинге в поддержку Эрдогана — РБК) поддерживают Эрдогана, эта поддержка сильна и мы уверены, что в воскресенье вечером он вновь будет избран президентом. Как демократы мы примем любой результат выборов. Последнее слово за нашим народом», — заключил он.

14 мая в Турции пройдут выборы президента и 600 депутатов Великого национального собрания (парламента). На выборах главы государства, согласно прогнозам социологов, возможен второй тур. Хотя в президентских выборах участвуют три кандидата, только два из них имеют реальные шансы на победу. Это действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Эрдоган возглавляет Партию справедливости и развития и баллотируется от правого «Республиканского альянса», в который также входят Партия националистического движения и две малые партии, не представленные в парламенте. Кылычдароглу возглавляет Республиканскую народную партию (РНП; старейшая партия в стране и вторая по числу мандатов в парламенте после блока Эрдогана). Он был выдвинут Народным альянсом, состоящим из шести партий. РНП не только сильнейшая в нем, но и единственная левая — остальные относятся к правым.

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Теги
Вероника Вишнякова, Стамбул
Реджеп Тайип Эрдоган Кемаль Кылычдароглу Турция выборы президента
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