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Чавушоглу назвал ложными обвинения о вмешательстве России в выборы

Глава МИД Турции Чавушоглу: обвинения о вмешательстве России в выборы несправедливы
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Мевлют Чавушоглу (Фото: Florian Gaertner / Photothek / Global Look Press)

Обвинения о вмешательстве России в выборы несправедливы, сказал министр иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в интервью CNN TÜRK.

«Выборы в Турции всегда были прозрачными. С точки зрения имиджа страны выборы должны быть демократически прозрачными. Несправедливо по отношению к этой стране, что Кылычдароглу говорит, что [Россия вмешивается]», — сказал он. Чавошоглу также заявил, что «вмешиваться в выборы и желать победы одной из сторон — разные вещи».

Выборы президента Турции состоятся 14 мая. Главными кандидатами являются Кемаль Кылычдароглу от Республиканской народной партии и действующий президент и глава Партии справедливости и развития Реджеп Тайип Эрдоган.

11 мая главный оппонент президента Эрдогана на выборах Кемаль Кылычдароглу обвинил Россию в заговоре и публикации фейков. «Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество и дружбу», — сказал он.

Обвинение в вмешательстве произошло после того, как Эрдоган показал видео, где лидер курдских боевиков призывает голосовать за Кылычдароглу. Расследование Deutche Welle (издание признано иноагентом) позже показало, что видео было фейком, смонтированным из двух разных роликов с совершенно разным фоном и содержанием.

Эрдоган призвал Кылычдароглу «постыдиться» вскоре после слов о вмешательстве России в выборы. «Как тебе не стыдно! Что ответишь ты, если я скажу, что в выборы [в Турции] вмешиваются США, Великобритания, Германия?» — говорил Эрдоган.

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Россия отрицает вмешательство в турецкие выборы. «Ни о каком вмешательстве речи идти не может. И если кто-то предоставил господину Кылычдароглу такую информацию, то это лжецы», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Теги
Турция МИД Турции Мевлют Чавушоглу Эрдоган Россия
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