Премьер Украины раскрыл сумму полученной от Запада помощи

С конца февраля Украина получила более чем на $12 млрд оружия и финансовой помощи. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на конференции доноров высокого уровня в Варшаве, передает Reuters.

«С начала широкомасштабной войны Украина получила более $12 млрд поддержки в виде вооружения и финансовой помощи», — говорится в сообщении.

С начала российской спецоперации страны Запада, в том числе США и Британия, неоднократно объявляли о поставках Украине вооружений. В апреле Соединенное Королевство сообщило о военной помощи Украине в виде 120 единиц бронетехники и противокорабельных комплексов. В их числе ракеты класса Brimstone (класс «воздух — поверхность»). В очередной пакет военной помощи США вошли 72 гаубицы и 121 тактический беспилотник.

В начале мая Reuters сообщал, что с 24 февраля общий объем помощи США Украине составил $3 млрд. Тогда же Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудили по телефону запрос вашингтонской администрации конгрессу на выделение дополнительной помощи Киеву в размере $33 млрд .

В российском МИДе отмечали, что «накачка» Украины оружием противоречит обязательствам ЕС, что нельзя поставлять его в точки конфликта или туда, где оно может быть использовано против гражданского населения. Россия также считает грузы с оружием законной целью российских военных.

В Кремле в конце апреля заявляли, что поставка вооружений на Украину и другим странам угрожает безопасности континента и приводит к нестабильности.