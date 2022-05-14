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Заморозивший помощь Украине сенатор выступил против ее успеха в ущерб США

Республиканец Рэнд Пол заявил, что выделять Киеву $40 млрд на фоне экономической ситуации в США безответственно. Так сенатор прокомментировал свое решение отправить на доработку одобренный палатой представителей пакет помощи
Сенатор Рэнд Пол
Сенатор Рэнд Пол (Фото: Samuel Corum / Keystone Press Agency / Global Look Press)

США сейчас не могут позволить себе предоставить Украине помощь в размере $40 млрд, заявил в эфире WMAL DC сенатор-республиканец Рэнд Пол, заблокировавший соответствующий законопроект в верхней палате конгресса. Он подчеркнул, что «очень сочувствует» украинцам и хочет их успеха, но «не через банкротство США».

«Я думаю, что отправлять $40 млрд другой стране, не проверив и не убедившись, что никто не украдет деньги, — рецепт катастрофы», — считает он. Это не означает, что Киеву не надо сочувствовать, подчеркнул сенатор, но «не стоит забывать, что Украина последние десять лет находилась в первой десятке [стран] по уровню коррупции».

Рэнд Пол сказал, что представляет в первую очередь интересы Соединенных Штатов. Сенатор назвал безответственным предоставление помощи другой стране, когда в самих США «не хватает детского питания».

В конгрессе США заблокировали голосование по помощи Украине на $40 млрд
Политика
Рэнд Пол

Палата представителей конгресса 10 мая одобрила законопроект о помощи Киеву на сумму $40 млрд. Пакет мер включает поставку вооружений и гуманитарную помощь. Инициативу поддержали 368 конгрессменов, против высказались 57, после чего она попала в сенат.

Пол потребовал внести в текст документа поправки, в результате чего окончательное голосование в верхней палате отложили. Республиканец пояснил, что в случае принятия законопроекта суммарная помощь США Украине с прошлого года достигнет $60 млрд, а это больше бюджета Госдепартамента на 2022 год. Такой объем средств может ускорить рост инфляции, предостерег сенатор: «Это происходит из-за дефицитных расходов».

В Пентагоне после этого предупредили, что задержка с одобрением пакета помощи может привести к перебоям с поставками вооружений Киеву.

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Российские власти осуждают «накачку» Украины иностранным оружием. Комментируя предложенный пакет помощи, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что США таким образом намерены вести «прокси-войну» против России, чтобы «ограничить ее экономическое развитие и политическое влияние». По мнению Медведева, эти цели не будут достигнуты: у Вашингтона «быстрее сломается печатный станок».

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
сенатор Рэнд Пол США Украина военная помощь
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