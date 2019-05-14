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Энел Россия ₽1,2 (+11,27%) прогноз КИТ Финанс к 13.05.20 Купить
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Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
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Испанский фрегат покинет идущую к берегам Ирана ударную группу ВМС США
Фрегат «Мендес Нуньес», единственный неамериканский корабль в составе идущей к берегам Ирана авианосной ударной группы США, не будет входить в Персидский залив. Такое решение приняла глава Минобороны Испании, сообщает El Pais
Авианосец «Авраам Линкольн» и сопровождающий его эскорт, в составе которого «Мендес Нуньес», проходят через Суэцкий канал (Фото: AP)

Испанский фрегат «Мендес Нуньес» выйдет из состава ударной группы ВМС США во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и не войдет вместе с ней в Персидский залив, сообщает газета El Pais. По данным издания, такое решение приняла министр обороны Испании Маргарита Роблес.

Вывод испанского фрегата из состава авианосной ударной группировки (АУГ), в которой «Мендес Нуньес» был единственным не входящим в состав ВМС США кораблем, El Pais объясняет нежеланием Мадрида быть вовлеченным в конфликт с Ираном.

«Мендес Нуньес» присоединился к группе «Авраама Линкольна» в апреле 2019 года. Предполагалось, что вместе с АУГ, в состав которой, по данным Минообороны Испании, также входят ракетный крейсер Leyte Gulf и пять эсминцев с управляемым ракетным оружием (Nitze, Mitscher, Winston S. Churchill, Mason и Gonzalez), фрегат совершит переход через Средиземное море, Индийский и Тихий океаны, после чего вернется в Испанию через Панамский канал и Атлантику, завершив кругосветное путешествие. По пути фрегат должен был принять участие в учениях с кораблями ВМС Индии и Японии.

На время включения фрегата в состав АУГ власти Испании передали «Мендес Нуньес» под оперативный контроль командования группы. Однако в начале мая власти США приняли решение направить несущий несколько десятков ударных самолетов авианосец «Авраам Линкольн» и сопровождающие его корабли в Персидский залив. В заявлении помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона отмечалось, что это решение направлено на отправку «ясного и недвусмысленного сигнала» режиму в Иране о том, что «любые покушения на интересы США либо наших союзников» получат бескомпромиссный ответ.

8 мая во время визита на авиабазу в Севилье Роблес, как сообщает El Pais, заявила, что Испания является надежным партнером США, однако ее вооруженные силы связаны только соглашениями в рамках НАТО и ЕС.

9 мая «Авраам Линкольн» и сопровождающий его эскорт, в составе которого был и «Мендес Нуньес», прошел Суэцкий канал и направился в сторону Ормузского пролива, соединяющего Оманский залив с Персидским. По данным El Pais, согласно решению Минобороны Испании, в Персидский залив «Мендес Нуньес» не войдет, но останется в ближневосточном регионе и вновь присоединится к «Аврааму Линкольну» когда (и если) тот продолжит переход по ранее запланированному маршруту.

12 мая командующий воздушно-космическими силами генерал иранского Корпуса стражей исламской революции Амир-али Хаджизаде заявил о готовности нанести «удар в голову» приблизившемуся к берегам Ирана авианосцу.

В ответ на это президент Дональд Трамп предупредил, что если иранские военные «что-то сделают», то «сильно пострадают».

Автор: Евгений Калюков
Теги: Испания, Иран, ВМС США
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