Трамп пообещал Ирану «страдания» в ответ на возможные шаги против США

Трамп пообещал Ирану «страдания» в ответ на возможные шаги против США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран «сильно пострадает», если предпримет шаги против США. Об этом сообщает Reuters.

«Посмотрим, что будет с Ираном. Если они что-то сделают, это будет очень грубой ошибкой. Если они что-то предпримут, они сильно пострадают», — сказал он.

В начале мая в Пентагоне сообщили, что начали перебрасывать на Ближний Восток авианосец «Авраам Линкольн» и дополнительную группу бомбардировщиков из-за «серьезной угрозы» со стороны армии Ирана.

Впоследствии госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты готовят дипломатические и военные ресурсы в случае враждебных действий Ирана.