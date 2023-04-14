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Профсоюзы выступили против акций 1 Мая из-за «террористической опасности»

Федерация независимых профсоюзов России выступила против проведения шествий 1 Мая
Предстоящее 1 Мая нужно отмечать как минимум «в других немного формах», считают в Федерации независимых профсоюзов России
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступает против проведения митингов и шествий по случаю 1 Мая, поскольку уровень террористической опасности выше даже в тех регионах, которые далеки от зоны проведения военной операции. Об этом заявил ТАСС заместитель председателя организации Александр Шершуков.

«Из-за того, что сейчас уровень террористической опасности выше, даже в тех регионах, которые далеки от мест [проведения] специальной военной операции», — пояснил он.

По словам Шершукова, точка зрения ФНПР заключается в том, что предстоящее 1 Мая нужно отмечать как минимум «в других немного формах».

Он добавил, что это касается в том числе Москвы, где ФНПР не будет проводить митинги и шествия. «Но планируется торжественное заседание, в котором будут участвовать профсоюзный актив, профсоюзные руководители и некоторые представители социальных партнеров», — добавил Шершуков.

Российская военная операция на Украине идет с февраля 2022 года. С середины октября прошлого года в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях, включенных в состав России в сентябре, указом президента Владимира Путина объявлено военное положение. Кроме того, в восьми приграничных областях действует режим повышенного реагирования, предусматривающий усиление мер безопасности.

В приграничных регионах, в том числе в Крыму, Белгородской, Брянской и Курской областях неоднократно сообщали об обстрелах со стороны Украины.

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2 апреля в баре «Патриот» в Санкт-Петербурге произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин, освещал военную операцию, в его телеграм-канале свыше 500 тыс. подписчиков) и десятки людей пострадали.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил, что теракт спланировали украинские спецслужбы при участии «агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией [Алексея] Навального» (фонд признан экстремистской организацией и НКО-иноагентом, ликвидирован по решению суда).

По делу о взрыве предъявлены обвинения Дарье Треповой. НАК считает ее «активной сторонницей» ФБК. Готовил убийство Татарского, считают в ФСБ, гражданин Украины Юрий Денисов. По данным спецслужбы, 3 апреля он уехал из России и отправился в Турцию.

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