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Гибель военкора Татарского ,  
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Подозреваемой в убийстве Татарского предъявили обвинение в теракте

СК: Дарье Треповой предъявили обвинения по статье о теракте
Дарья Трепова (вторая слева)
Дарья Трепова (вторая слева) (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Дарье Треповой предъявили обвинение по делу о взрыве в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский и пострадали 40 человек, сообщает Следственный комитет.

Ее обвиняют по п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку; незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой). Следствие ходатайствует об аресте девушки.

По версии следствия, 2 апреля Трепова, «выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины», принесла в кафе начиненную взрывчаткой статуэтку и передала ее Татарскому (настоящее имя — Максим Фомин).

Взрыв произошел в кафе «Патриот-бар» на Университетской набережной 2 апреля во время творческой встречи с Татарским. Погиб только он, пострадали еще 40 человек. По данным источника РБК, взрывное устройство имело мощность от 300 до 450 г в тротиловом эквиваленте, его привели в действие дистанционно.

Трепову задержали в Петербурге 3 апреля. В тот же день СК переквалифицировал уголовное дело о взрыве со статьи «убийство» на «теракт». Национальный антитеррористический комитет заявил, что взрыв организовали «спецслужбы Украины» с привлечением «агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в России экстремистской организацией и запрещен, также признан иноагентом).

На Украине произошедшее назвали «внутренним терроризмом», а ФБК заявил, что не занимается терроризмом.

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Теги
обвинение Владлен Татарский Следственный комитет
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