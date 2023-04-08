Глава крымского парламента рассказал о способе решить украинский конфликт

Владимир Константинов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Лучший способ решить конфликт на Украине — это позволить регионам выбрать различную политическую судьбу. Об этом «РИА Новости» заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Наиболее реалистичный и оптимальный вариант — по которому различные регионы бывшей Украины ждет различная политическая судьба. Есть среди них слишком глубоко вписанные в проект несостоявшегося, обанкротившегося украинского государства. А имеются и традиционно русские земли», — сказал Константинов.

Политик отметил, что юго-восток Украины «всегда тяготел к России» и всегда был важной «частью русского мира», а также «русским буфером безопасности». По мнению Константинова, Днепропетровская, Николаевская, Харьковская и Одесская области должны находиться под контролем России. Он допустил разные формы контроля — от союзного государства до субъекта федерации.

В октябре президент России Владимир Путин подписал законы, ратифицирующие договора о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил «формулу мира», состоящую из десяти условий. Одно из них — восстановление территориальной целостности страны и мирового порядка. Путин подчеркивал, что Москва готова вести переговоры с Киевом, но только с условием учета существующих геополитических реалий.