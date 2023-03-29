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Аксенов сообщил о сбитом беспилотнике в Симферопольском районе Крыма

Сергей Аксенов: в Симферопольском районе Крыма сбит беспилотник
Аксенов сообщил, что сбитый беспилотник упал в поле, обошлось без жертв и разрушений. По данным телеграм-каналов, инцидент произошел в районе военной авиабазы Гвардейское под Симферополем
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В Симферопольском районе Крыма был сбит беспилотник, заявил в телеграм-канале глава региона Сергей Аксенов.

«Упал в поле. Жертв и разрушений нет», — уточнил он.

Советник главы республики Олег Крючков сообщил в телеграм-канале, что по дрону «отработал РЭБ» (комплекс радиоэлектронной борьбы). Он предположил, что это был беспилотник «Стриж».

Телеграм-канал Baza пишет, что беспилотник сбили в районе авиабазы Гвардейское — она находится к северу от Симферополя. На месте взрыва образовалась воронка. Глава администрации Гвардейского сельского поселения Игорь Чичкин сообщил «РИА Новости Крым», что в районе населенного пункта был «хлопок» и, вероятно, сработала система ПВО.

20 марта атаке беспилотников подвергся крымский город Джанкой на севере полуострова. Глава джанкойской администрации Игорь Ивин рассказал, что в результате нее пострадал один человек, он получил осколочное ранение. Обломки дронов нашли на двух улицах, были повреждены частный дом и магазин.

Два дня спустя губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении атаки беспилотников, в том числе надводных. Было уничтожено три объекта, моряки вели огонь по ним из стрелкового оружия, средства ПВО отработали по воздушной цели. Пострадавших не было, но в некоторых домах были выбиты стекла. Военные корабли не пострадали».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Крым беспилотники Сергей Аксенов
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