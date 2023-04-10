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Le Soir узнала, что Бельгия заработала €625 млн на российских активах

Le Soir: Бельгия заработала €625 млн на российских активах
Минфин Бельгии является регулятором международного депозитария Euroclear, который владеет большим числом замороженных активов и получил процентов на €821 млн, облагающихся налогами
Брюссель, Бельгия
Брюссель, Бельгия (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Власти Бельгии получили «непредвиденные» доходы в размере €625 млн, которые были получены за счет налогообложения процентов от размещения замороженных российских активов. Об этом сообщает бельгийское издание Le Soir.

Согласно сообщению, во многом это связано с присутствием на бельгийской территории международной депозитарной и расчетно-кассовой компании по облигациям и акциям Euroclear, которая владеет значительным количеством замороженных российских активов.

Euroclear инвестирует средства, которые были получены в рамках выплат по облигациям и купонам. Всего в 2022 году депозитарий получил процентов на €821 млн, которые облагаются налогами.

По данным компании, эта сумма продолжит расти в 2023 году, «но более медленными темпами».

В конце февраля на сайте министра финансов Бельгии Винсента Ван Петегема появилась информация, что страна заморозила российские активы на €58 млрд, что является наибольшей суммой среди всех европейских государств. В августе прошлого года сумма составляла €50,5 млрд.

Помимо этого были заблокированы финансовые транзакции на €191 млрд. В общей сложности меры затрагивают 1789 российских юрлиц и физлиц.

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Другие страны ЕС заблокировали российские активы на меньшие суммы. Германия за год конфликта на Украине заморозила €5,32 млрд российских активов, Швейцария — чуть более €7,5 млрд.

Россия считает подобные действия Запада незаконными. «Воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило, прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом», — говорил президент Владимир Путин. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что работа по обмену заблокированных активов российских и зарубежных инвесторов ведется, однако быстрого решения нет.

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Виктория Громова Виктория Громова
Бельгия российские активы
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Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
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Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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