Le Soir узнала, что Бельгия заработала €625 млн на российских активах

Минфин Бельгии является регулятором международного депозитария Euroclear, который владеет большим числом замороженных активов и получил процентов на €821 млн, облагающихся налогами

Брюссель, Бельгия (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Власти Бельгии получили «непредвиденные» доходы в размере €625 млн, которые были получены за счет налогообложения процентов от размещения замороженных российских активов. Об этом сообщает бельгийское издание Le Soir.

Согласно сообщению, во многом это связано с присутствием на бельгийской территории международной депозитарной и расчетно-кассовой компании по облигациям и акциям Euroclear, которая владеет значительным количеством замороженных российских активов.

Euroclear инвестирует средства, которые были получены в рамках выплат по облигациям и купонам. Всего в 2022 году депозитарий получил процентов на €821 млн, которые облагаются налогами.

По данным компании, эта сумма продолжит расти в 2023 году, «но более медленными темпами».

В конце февраля на сайте министра финансов Бельгии Винсента Ван Петегема появилась информация, что страна заморозила российские активы на €58 млрд, что является наибольшей суммой среди всех европейских государств. В августе прошлого года сумма составляла €50,5 млрд.

Помимо этого были заблокированы финансовые транзакции на €191 млрд. В общей сложности меры затрагивают 1789 российских юрлиц и физлиц.

Другие страны ЕС заблокировали российские активы на меньшие суммы. Германия за год конфликта на Украине заморозила €5,32 млрд российских активов, Швейцария — чуть более €7,5 млрд.

Россия считает подобные действия Запада незаконными. «Воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило, прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом», — говорил президент Владимир Путин. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что работа по обмену заблокированных активов российских и зарубежных инвесторов ведется, однако быстрого решения нет.