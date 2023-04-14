Guardian узнала о разработке в США санкций против окружения Орбана

По данным британского издания, США могут ввести санкции против бывших чиновников и сторонников правительства венгерского премьера Виктора Орбана и его партии «Фидес». Отношения двух стран ухудшились из-за поддержки Венгрией России

Виктор Орбан (Фото: Laszlo Balogh / Getty Images)

В конгрессе США работают над проектом санкций против ведущих венгерских политиков, которые связаны с партией премьер-министра страны Виктора Орбана «Фидес», пишет The Guardian со ссылкой на источники.

По данным издания, ограничения разрабатывает с прошлого года группа из республиканцев и демократов, они могут затронуть бывших чиновников и сторонников правительства Венгрии. Конгрессу законопроект могут представить уже в будущем месяце. Собеседники The Guardian предполагают, что тот получит широкую поддержку.

12 апреля о возможных санкциях в отношении «влиятельных лиц» Венгрии сообщило местное интернет-издание «444». В тот же день американский посол в Венгрии Дэвид Прессман объявил о санкциях против базирующегося в Будапеште Международного инвестиционного банка и трех его руководителей — двоих россиян и одного венгра. После этого Венгрия приняла решение выйти из финансовой организации, пишет Vilaggazdazag.

Между Венгрией и США в последнее время складываются напряженные отношения. В феврале Орбан включил американскую администрацию в число своих политических противников, поскольку та представляет одну из «провоенных групп интересов». По его мнению, Вашингтон «навязывает свои интересы Брюсселю в ущерб европейским», что выражается в том числе в санкциях, которые негативно сказались на Европе, но не повлияли на США. 14 апреля Орбан заявил, что Будапешт старается сотрудничать с Вашингтоном и считает его союзником, но когда у власти в США демократы, отношения двух стран усложняются.

В марте американский президент Джо Байден исключил из списка приглашенных на саммит демократий Венгрию, а также Турцию (Вашингтон опасается, что в обеих странах начался отход от демократии, они также выступали против вступления в НАТО Финляндии и Швеции), отмечает Foreign Policy. Кроме того, пишет Euroaktiv, посол Прессман критиковал сближение Будапешта и Москвы.

На этой неделе российскую столицу посетил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто и договорился о поставках энергоресурсов. При этом ЕС в целом почти отказался от покупок российских нефти и газа и заявил о преодолении энергетической зависимости от Москвы.