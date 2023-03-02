Орбан предложил создать европейское НАТО без США

Из-за «воинственных русских» Европе всегда будет угрожать опасность, считает премьер Венгрии. Полагаться на США в защите он считает неразумным

Виктор Орбан (Фото: Marton Monus / Reuters)

Странам Европы для обеспечения своей безопасности необходимо создать собственный оборонительный альянс без участия Соединенных Штатов, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью швейцарскому еженедельнику Die Weltwoche. Текст интервью опубликовала пресс-служба правительства Венгрии.

Он пояснил, что сейчас подход западных стран к конфликту на Украине определяется Соединенными Штатами, в то время как Европа теряет свою идентичность «в эмоциональном и интеллектуальном планах».

Россиян он охарактеризовал как «воинственный народ». «Это также означает проявление силы. Воинственная нация никогда не будет уважать слабую страну», — заявил Орбан. По его словам, он не хотел бы поражения России на Украине, так как это приведет к масштабному кризису. «Россия — ядерная держава. Это был бы геополитический шок, потенциально разрушительное землетрясение в глобальном масштабе, намного хуже, чем распад Югославии. Сам факт легкомысленного отношения к подобным сценариям на Западе свидетельствует о тревожной и даже пугающей дистанции от реальности, слепоте к рискам, присущим собственной политике», — считает венгерский премьер.

Россия, считает политик, «всегда опасна». «Мы должны быть в состоянии защитить себя, Европа. Европейское НАТО было бы решением. Я уже предлагал это в 2012 году», — заметил он.

Завершения конфликта ожидают многие страны мира, однако «Запад утратил способность объединять мир ради одного дела», считает он.

Накануне Виктор Орбан во время выступления в парламенте заявил, что Будапешт «с серьезной обеспокоенностью наблюдает, как Европа скатывается к войне». Он предупредил, что в случае продолжения военной помощи Украине «найдутся те, кто отправит солдат». Венгрия, подчеркивал он, останется в стороне от конфликта.