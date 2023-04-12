Издание «444» узнало о планах США ввести санкции против Венгрии

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Правительство США планирует ввести санкции в отношении «влиятельных лиц» Венгрии, пишет венгерское интернет-издание «444» со ссылкой на нескольких дипломатических источников.

«Из нескольких независимых друг от друга дипломатических источников мы узнали, что администрация США планирует новые меры в целях наказания венгерского правительства, включая возможное введение санкций против влиятельных лиц», — написало издание.

По данным собеседников издания, 12 апреля посол США в Будапеште Дэвид Прессман собирается созвать пресс-конференцию, на которой может быть объявлено о санкциях. При этом американское посольство, организовывающее мероприятие, официально тему брифинга не называло.

Это может быть похоже на случай в 2014 году, когда нескольким венгерским гражданам, которых заподозрили в коррупции, запретили въезжать в США, отмечает «444».

Издание также напоминает, что Прессман и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно критиковали друг друга. Американский дипломат обвинял венгерскую прессу в распространении российской пропаганды. Орбан же считает, что США хотят «надавить на Венгрию» в связи с отношениями с Россией на фоне конфликта на Украине.

Венгрия — одна из немногих стран ЕС, которая выступает против антироссийских санкций и разрыва отношений с Москвой. Санкционную политику против Москвы Орбан не раз называл провальной и призывал отменить ограничения. Например, в декабре 2022 года, когда Евросоюз согласовал введение потолка на российскую нефть на уровне $60 за баррель, Венгрию, выступавшую против этой меры, от действия механизма освободили.