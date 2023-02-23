Орбан причислил к врагам руководство США, ЕС и «наживающихся на войне»

Венгерский премьер считает, что администрация Байдена «навязывает свои интересы Брюсселю», антироссийские санкции ослабили экономику ЕС, и за год Европа «потеряла свою независимость, экономическую и военную мощь»

Виктор Орбан (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал своими политическими противниками «международные провоенные группы интересов», в число которых включил администрацию президента США Джо Байдена, «провоенных брюссельских бюрократов» и «международных спекулянтов, которые хотят нажиться во время войны». Такое заявление он сделал во время обращения к депутатам фракционного альянса Фидес — Венгерский гражданский союз, пишет Magyar Nemzet.

К «спекулянтам» Орбан причислил американского финансиста и миллиардера Джорджа Сороса, который, по словам венгерского премьера, «много лет назад писал, что страны Центральной Европы следует использовать для опосредованной войны против России, потому что они более терпимы к человеческим жертвам, которые влечет за собой война, чем Запад».

Венгерский премьер заявил, что за год с начала боевых действий на Украине отношение Будапешта к происходящему не изменилось: страна продолжит оставаться в стороне вооруженного конфликта, так как это входит в ее национальные интересы. По словам Орбана, Венгрия никого не поддерживает, так как в этом конфликте «не может быть победителя».

Он вновь раскритиковал санкции США и Евросоюза против России, заявив, что ограничительные меры ослабили европейскую экономику, но не сказались на американской. Администрация Байдена «навязывает свои интересы Брюсселю в ущерб европейским», считает Орбан. По мнению премьера, за год «Европа потеряла свою независимость, экономическую и военную мощь»; последнее произошло из-за того, что европейские страны передали значительную часть вооружений на Украину, но не восполнили их за счет каких-либо резервов.

Венгрия — одна из немногих стран ЕС, которая отказалась поставлять оружие на Украину; Будапешт постоянно выступает с критикой действий европейских властей в конфликте на Украине. 18 февраля, выступая с обращением к нации, Орбан допустил, что если Европа продолжит передавать вооружения, она может дойти до отправки на Украину «миротворческих войск»