Хантсман рассказал о связи Вашингтона с Москвой перед ударами по Сирии

Вашингтон связался с Москвой перед ракетными ударами, которые произошли в ночь на 14 апреля 2018 года, заявил посол США в России Джон Хантсман. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном в Twitter посольства.
«Прежде чем предпринять какие-то действия, США связались с РФ с целью уменьшить риск жертв среди российских сил или гражданского населения. Все цели, выбранные для поражения, однозначно являются частью нелегальной программы разработки химического оружия, развернутой президентом Асадом», — заявил Ханстман.
Посол также уточнил, что ракетные удары по Сирии не являются частью конфликта России и США. «Речь не идет о конфликте между сверхдержавами. Мы защищаем принцип, который заключается в том, что недопустимо использовать химическое оружие нигде и никогда», — пояснил он.
Кроме того, Хантсман считает, что вина режима Асада в химической атаке в Восточной Гуте не подлежит сомнению, и призывает Россию присоединиться к усилиям международного сообщества по недопущению дальнейших случаев применения химического оружия в Сирии.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ракетный удар по Сирии поставил «по большому счету крест» на переговорном процессе. Президент России Владимир Путин назвал ракетные удары по Сирии актом агрессии. «Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом», — говорилось в его заявлении.
Ракетные удары по объектам в Сирии США, Великобритания и Франция осуществили в ночь на 14 апреля. Всего было выпущено более ста ракет. Как пояснял президент США Дональд Трамп, удары стали «прямым результатом» неспособности России удержать Башара Асада от использования химического оружия в регионе. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан отмечали, что причиной атаки стало предполагаемое применение официальным Дамаском химоружия 7 апреля.
Официальная Москва назвала химатаку инсценировкой, а видеодокументы с места — постановкой.